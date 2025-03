A sus 17 años, Juan Luis Madueño Gil, un joven estudiante de Comas, ha cumplido su sueño de ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) a la carrera de Ingeniería de Sistemas. Con un puntaje de 1552.250, el ahora sanmarquino superó a los más de 1.279 postulantes y obtuvo el primer puesto en su especialidad. Aunque su preparación estuvo enfocada en destacar en el examen de admisión, no olvida el difícil momento en el que, meses atrás, al postular a la carrera de Medicina, vio junto a su nombre la frase 'no alcanzó vacante'.

Lejos de desanimarse, Juan Luis tomó este resultado como una motivación para mejorar sus métodos de estudio y asegurar su ingreso a San Marcos. "Soy consciente de que no había estudiado (a conciencia) pero probé suerte en octubre. Saqué un puntaje más de lo que esperaba, pero no el suficiente para ingresar (...) Eso me desmotivó un poco, pero yo le prometí a mi mamá que iba a dar todo de mí para el examen de marzo", compartió en una conversación con La República.

Su peculiar método de ingreso a la UNMSM

Para reforzar sus conocimientos, Juan Luis Madueño se preparó en la academia Vonex. Con el dinero que ganaba en sus presentaciones como cantante en la orquesta Luwis Orquesta, ayudó a su familia a cubrir parte de la mensualidad. Además, gracias a su esfuerzo y dedicación, obtuvo un cuarto de beca, lo que le permitió continuar con su preparación académica.

Según comentó el joven cachimbo, su rutina de preparación se basó en un exigente horario de estudio de 10 horas diarias, complementado con constantes simulacros de admisión. Solo cuando se acercaba el examen, solía trasnocharse hasta dos días antes, dedicando aún más tiempo a repasar y reforzar sus conocimientos.

Asimismo, complementaba su preparación con videos de YouTube, enfocándose especialmente en la práctica de temas de Matemáticas. "No todo es estudio, también es muy esencial descansar porque si no, no retienes bien la información (los cursos que estudias). Es bueno hacer un balance", explicó.

Para afrontar el examen de admisión con tranquilidad, decidió no repasar ningún curso en los días previos. "Mi última amanecida fue el viernes y el sábado, no toqué ningún libro para distraerme y pasar tiempo con mi familia", reveló.

Con esfuerzo, disciplina y dedicación, logró ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), superando un exigente proceso de admisión y destacando entre miles de postulantes.

El primer sanmarquino de la familia

Juan Luis Madueño no solo ha logrado un importante hito personal, sino también familiar, al convertirse en el primer sanmarquino de su hogar. Su ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) representa un orgullo para su madre y sus seres queridos, quienes lo han apoyado en todo su proceso de preparación.

"Todavía no me la creo. Nosotros decíamos, aunque sea en el último puesto (...) pero yo decía: 'Mi hijo es inteligente, él lo va a hacer' y la verdad yo quiero agradecer a todos los que han apoyado a mi hijo, mi familia, la academia, a la orquesta donde él trabaja porque le dieron el permiso para que se pueda preparar e ingresar (...) Yo le he visto llorar cuando no ingresó y no quería que él pase esa decepción. Siempre estuvo el miedo porque son tantos postulantes los que se presentan, pero al final su esfuerzo logró su vacante", comentó emocionada Maritza, madre de Juan Luis Madueño.