Felipe Villarroel Villalobos cumplió uno de sus sueños más grandes: ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM); sin embargo, conseguirlo no ha sido nada fácil. A sus 11 años, dejó su natal Venezuela y llegó al Perú junto con su familia, en busca de mejores oportunidades. Rápidamente, tuvo que adaptarse al sistema educativo peruano para iniciar sus estudios secundarios. Fue en quinto de secundaria cuando vio que sus esfuerzos comenzaron a dar frutos, pues logró obtener una vacante en la Universidad Nacional del Callao (UNAC).

"Yo estudiaba en el colegio Monserrat. Fue la primera vez que vi cómo era un estudio preuniversitario. De hecho, cuando yo tenía 16 años ingresé a la Universidad del Callao a la carrera de Educación Física. Yo cuando empecé a estudiar en ese colegio, me dieron un simulacro (el primer día) y no sabía nada, pero el profesor creo que vio potencial en mí y me metió en un ciclo de estudios", comentó Felipe en una entrevista con La República.

Este éxito lo motivó aún más y se propuso el reto de ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). "Me sentí muy feliz cuando ingresé a la Callao, pero yo dije: 'Ahora quiero hacer un salto más grande. Ya toca (ingresar) a la San Marcos' y desde mayo me comencé a preparar", reveló el joven venezolano.

¿Qué métodos de estudios usó Felipe para ingresar a la UNMSM?

Según explicó, Felipe Villarroel Villalobos, con el objetivo de prepararse para ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) decidió tomar clases en la academia Vonex, durante casi un año. Aunque tenía un horario de estudios establecido, Felipe cuenta que, en los días en que salía temprano de clases, prefería quedarse en la biblioteca hasta las 8 de la noche para seguir repasando y reforzar sus conocimientos.

"Yo iba en la mañana y salía 5 de la tarde. A veces, me quedaba en la academia más tiempo. Si terminaba temprano (mis clases) me queda estudiando con unos compañeros hasta las 8 de la noche. Básicamente, eran 12 horas de estudio", sentenció.

En cuanto a su método de estudio, Felipe reveló que prefería utilizar audiolibros y ver videos en YouTube sobre Biología e Historia, ya que estos recursos le ayudaban a comprender mejor los temas. Asimismo, los fines de semana se enfocaba en resolver todos los ejercicios de un solo curso utilizando el compendio de exámenes pasados de la UNMSM.

¿Cuántas veces postuló para ingresar a la UNMSM?

Felipe Villarroel Villalobos postuló dos veces para ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Aunque en su primer intento no logró alcanzar una vacante, no se desanimó y decidió prepararse con mayor dedicación. Así, en su segundo intento, obtuvo un puntaje de 1242.250, logrando así su ingreso a la carrera de Administración de Negocios Internacionales.

"Creo que ingresar a la universidad acá (en Perú), en mis 18 años de vida, es lo más difícil que yo he hecho. Me ha costado (...) Acá en Perú es más difícil la educación", indicó el ahora sanmarquino.