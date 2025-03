Una joven que se preparó durante un año para postular a la UNMSM, no pudo rendir el examen de admisión debido a un problema con su inscripción. Foto: composición LR

Una joven que se preparó durante un año para postular a la UNMSM, no pudo rendir el examen de admisión debido a un problema con su inscripción. Foto: composición LR

La primera fecha del examen de admisión 2025-II de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se desarrolló con normalidad para la mayoría de postulantes. No obstante, algunos aspirantes no pudieron rendir la prueba debido a problemas administrativos. Tal es el caso de Wendy Hidalgo, quien denunció que, a pesar de haber cumplido con los requisitos de inscripción y recibir la confirmación de su registro, no obtuvo su carné de postulante, documento indispensable para ingresar al proceso de selección.

La joven, quien postulaba a la carrera de Derecho en la UNMSM, se preparó durante un año para esta evaluación y esperaba demostrar sus conocimientos en el examen. Sin embargo, al no contar con el documento requerido, su ingreso fue denegado. Su familia, que realizó un esfuerzo económico significativo para costear la postulación, exige ahora la devolución del monto pagado y una explicación por parte de la universidad.

UNMSM: Joven queda fuera del examen de admisión 2025-II

Desde tempranas horas de la mañana, Wendy Hidalgo esperó la confirmación de su carné de postulante para rendir su examen de admsión, pero nunca lo recibió. Al notar la irregularidad, acudió junto a su abuela a la Oficina Central de Admisión (OCA) para buscar una solución, pero su pedido no fue atendido. Según denuncia su familiar, un trabajador de la institución le indicó de manera despectiva que no era su responsabilidad.

“Toda la mañana estuve esperando mi confirmación y nunca llegó", declaró la postulante, visiblemente afectada por la situación. La joven, quien se preparó durante un año, manifestó su indignación y frustración. “Estoy demasiado frustrada. Hoy quería rendir el examen porque sentía que podía lograrlo”, expresó entre lágrimas.

Su familia exige la devolución de los 470 soles abonados por derecho de examen, ya que consideran que fue un error administrativo ajeno a la estudiante.

UNMSM aún no se pronuncia sobre el caso

Hasta el momento, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre este incidente. La joven intentó obtener una respuesta, pero las autoridades le indicaron que, debido al desarrollo del proceso de admisión, no había voceros disponibles para tratar el caso.

La familia de Wendy Hidalgo espera que la UNMSM evalúe el caso y tome medidas para evitar que futuros postulantes enfrenten problemas similares.