El debate sobre la importación de medicamentos sin registro sanitario ha encendido las alarmas en el sector salud. La iniciativa, presentada por el congresista Ernesto Bustamante de la bancada fujimorista, busca modificar los requisitos para el ingreso de fármacos al país, permitiendo su comercialización sin la autorización de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). La propuesta ha sido duramente cuestionada por expertos y gremios del sector, quienes advierten sobre los peligros de eliminar los filtros de calidad y seguridad que hoy rigen en el país.

Actualmente, la Digemid regula el ingreso de medicamentos mediante un proceso de evaluación que verifica su calidad, eficacia y seguridad antes de su comercialización. Sin embargo, la propuesta plantea un escenario en el que los fármacos podrían ser introducidos al mercado solo con un certificado emitido en otro país, sin verificaciones adicionales. Para muchos especialistas, esto supondría un retroceso en la vigilancia sanitaria y un riesgo latente para la población.

Riesgos para la salud pública

En conversaciones para La República, Ysabel Gutiérrez, vocera del Sindicato de Químicos Farmacéuticos de la Digemid, advirtió sobre las consecuencias de esta posible aprobación: "Nos dejaría sin la información básica para garantizar que el producto ha cumplido con las pruebas correspondientes sobre la calidad, la eficacia y la seguridad".

La especialista enfatizó que, sin estos datos, el monitoreo de los medicamentos en el país sería inviable. "Si no hay un estudio de estabilidad, el producto puede degradarse, generar reacciones adversas y, en casos extremos, provocar hospitalizaciones o incluso la muerte", alertó.

Uno de los mayores riesgos, según Gutiérrez, es la vulnerabilidad ante la falsificación. "En 2024 se emitieron 135 alertas de seguridad en el país, de las cuales 69 estuvieron relacionadas con productos falsificados o ilegales. El 15% de estos provenían de países de alta vigilancia sanitaria. Si la Digemid no tiene información detallada, no podrá tomar medidas preventivas", explicó.

Impacto en pacientes con enfermedades crónicas

Desde la Asociación de Hemofilia del Hospital Rebagliati, Diego Gavidia compartió con La República su preocupación sobre el impacto de esta medida en los pacientes con enfermedades de alto riesgo. "Los pacientes con cáncer, hemofilia y enfermedades raras requieren tratamientos específicos. Si reciben productos sin controles adecuados, los estamos exponiendo a un riesgo innecesario", sostuvo con firmeza.

Gavidia también hizo hincapié en la necesidad de contar con estudios clínicos adecuados. "Un producto puede ser efectivo en Asia con dosis más bajas, pero en nuestra región las dosis podrían ser insuficientes o inadecuadas. Necesitamos información detallada para garantizar que los tratamientos sean realmente seguros y eficaces en el Perú", remarcó.

El dirigente advirtió que, si esta ley avanza, los pacientes y profesionales de la salud no se quedarán de brazos cruzados. "Si no escuchan nuestras advertencias, saldremos a las calles a protestar. No vamos a permitir que pongan en riesgo nuestras vidas con medicamentos sin control", sentenció.

Exigencia de controles sanitarios

Tanto Gutiérrez como Gavidia coincidieron en que la legislación actual debe mantenerse para proteger la salud pública. "La Organización Mundial de la Salud establece que cada país debe certificar la seguridad de los medicamentos que autoriza. No podemos renunciar a este derecho", afirmó Gutiérrez.

Asimismo, advirtieron que la propuesta ignora la existencia de otras normas vigentes que buscan agilizar los procesos sin comprometer la calidad. "No se trata solo de acceso rápido, sino de garantizar que lo que consumimos sea seguro", subrayó Gavidia.

Ante la creciente oposición, diversos gremios de salud y asociaciones de pacientes han solicitado el archivamiento de la propuesta. "No podemos permitir que ingresen productos sin evaluación. Esto no solo afectará la salud de los pacientes, sino que también debilitará el sistema de vigilancia sanitaria del país", concluyó Gutiérrez.

