La joven Tamia Lavado Santiago ha denunciado en redes sociales y a través de medios de comunicación una serie de irregularidades en la atención médica que recibió su madre, Juliana Santiago Villarreal, en el hospital Edgardo Rebagliati, ubicado en el distrito de Jesús María. La denuncia incluye presuntos maltratos, falta de personal y negligencias en el servicio de atención médica.

El relato de la hija de la paciente detalla un proceso que comenzó en noviembre de 2024 y se extendió hasta febrero de 2025. Durante este tiempo, la mujer sufrió complicaciones médicas y una atención deficiente, lo que llevó a la joven a estar presente en todo momento para cuidar ella misma a su madre. Ahora, la joven se encuentra solicitando ayuda, ya que su madre ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) desde el lunes 27 de enero.

Joven denuncia presunta negligencia médica en Hospital Rebagliati

Desde la primera hospitalización, la madre de la denunciante habría sido víctima de maltrato por parte del personal de enfermería. A pesar de recibir el alta en diciembre de 2024, la atención en el Programa de Atención Domiciliaria de Adulto Mayor (PADOMI) no cumplió con su servicio. La joven relató que, en enero de 2025, su madre presentó síntomas preocupantes que llevaron a la realización de análisis de sangre, los cuales confirmaron una infección intrahospitalaria.

Paciente Juliana Santiago Villarreal antes de ser internada en UCI en el Hospital Edgardo Rebagliati. Foto: Difusión

"Mi madrecita entró a emergencias el lunes 27 de enero. Les dije que sus síntomas eran baja saturación y presión alta. Dijeron que, en efecto, tenía infección, lo cual ya se veía en el análisis de PADOMI del 20 de enero y que no mostraron. Luego de 2 días en prioridad 2 (urgencia mayor) paso a cuidados especiales. (Mi madre) hablaba, caminaba, todo normal, pero nadie controló la presión. Llegó el 01 de febrero y todo normal", empezó diciendo la joven en conversación con La República.

Madre de la joven empeoró y se encuentra en UCI

Tamia Lavado comentó que su madre se encontraba estable hasta el primero de febrero. No obstante, la situación empeoró cuando su madre empezó a sentir fuertes dolores de cabeza durante la cena. Tras ello, buscó a la doctora del hospital Edgardo Rebagliati, pero habría ignorado las peticiones de la joven, según comentó.

"En el desayuno y almuerzo todo normal hasta que en la cena me dice (mi madre) que le duele mucho la cabeza. Entonces, voy a pedir ayuda a la doctora, pero me ignora. Mi mamá se quejaba más y más, seguí pidiendo ayuda y nada. Hasta que empezó a ponerse peor y ya dejó de hablar porque ya el derrame era grave. Recién ahí me hicieron caso, pero era tarde, mamá ya no hablaba ni respiraba. Pasó a Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)", señaló la joven.

"Está en UCI porque la doctora se demoró demasiado en atenderla cuando estuve gritando para que le den captopril, dijo que no y le empezó a tomar la glucosa y así sucesivamente, perdiendo tiempo cuando yo le dije que le den captopril a mi madre desde el inicio porque justamente mi ingreso a emergencia fue por eso", acotó Tamia Lavado.

Hospital Edgardo Rebagliati emitirá pronunciamiento

La República se comunicó con personal de EsSalud a fin de obtener descargos tras esta denuncia por presunta negligencia médica. No obstante, la fuente consultada detalló que aún están en proceso de emitir un comunicado al respecto. En ese sentido, al cierre de esta nota, EsSalud no se ha pronunciado sobre lo sucedido con la paciente Juliana Santiago Villarreal, quien se encuentra en UCI tras sufrir un derrame cerebral.