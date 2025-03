Jhan Franco Paulino Berrocal obtuvo el primer puesto en la carrera de Medicina Veterinaria en el examen de admisión 2025-II de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). El joven de San Juan de Lurigancho se volvió viral en redes sociales tras dedicar su logro a su mascota, quien lamentablemente falleció días antes de la prueba.

A pesar del dolor, Jhan no se dejó vencer y logró su ingreso con un destacado puntaje de 1375.375. Obtuvo una de las 22 vacantes disponibles para la carrera, convirtiéndose en el primer sanmarquino de su familia. Su emotiva dedicatoria a Lalo, su gatito, simbolizó su esfuerzo y amor por los animales, reafirmando su vocación por esta profesión.

Sin embargo, al salir del examen, no confiaba en su desempeño. "Yo no me tenía fe cuando salí del examen. Le dije a mi amigo: 'Si tienes que darme la mala noticia, solo dámela'. Pero luego me respondió: 'Jhan, no hay ninguna mala noticia'. Sentí como si el mundo se detuviera", recordó a La República.

Del amor a los animales al primer puesto en San Marcos

Jhan decidió estudiar Medicina Veterinaria por su profundo amor a los animales, especialmente a sus gatos mellizos, Lola y Lalo, quienes nacieron el mismo día de su cumpleaños. Sin embargo, días antes del examen de admisión, Lalo enfermó gravemente y falleció. "Pasé momentos muy tristes porque tenía una enfermedad extrema. Eso fue lo que me motivó finalmente a elegir esta carrera", confesó.

Para cumplir su meta, se preparó durante un año en la academia Vonex, en la sede de San Juan de Lurigancho, donde cursó dos ciclos regulares y uno de repaso.

"Tengo que confesar que al principio no tomaba tan serio la preparación. Las primeras dos semanas estaba relajado, tenía la mentalidad de que recién había salido del colegio", reveló. Con el tiempo, comprendió la importancia del esfuerzo y comenzó a enfocarse en aprender, entender y practicar la teoría. En la academia recibía boletines de 25 a 30 preguntas por curso, pero al inicio solo resolvía 15.

"Cuando agarré más experiencia, empecé a hacer todas las preguntas, a buscar materiales extra y reforzar cada tema", detalló. Uno de sus mayores retos fue Matemáticas. "No me gustaban para nada", confesó. Sin embargo, con el tiempo entendió que no podía dejar ninguna materia de lado. "Mi consejo es que no dejen ningún curso de lado", recomendó.

El primer puesto de Medicina Veterinaria en UNMSM se sobrepuso a la adversidad

Ingresar a San Marcos no es un camino fácil, pero la clave está en la perseverancia. "Es un proceso largo y los exámenes son muy difíciles, pero nunca olviden la meta que tienen marcada", aconsejó el primer puesto de Medicina Veterinaria.

A lo largo de su preparación, enfrentó momentos de duda y dificultades, pero siempre se mantuvo firme en su objetivo. "Habrá obstáculos, cosas buenas y malas, pero lo importante es no rendirse. Yo tuve que superar varias situaciones, pero sabía que quería ser sanmarquino".

Ahora, con su ingreso asegurado, se prepara con entusiasmo para esta nueva etapa. "Quiero ayudar a muchos animalitos y también a las personas, porque creamos lazos con nuestros animales". Mientras espera el inicio de clases, planea reforzar sus conocimientos con libros y materiales de estudio para prepararse de la mejor manera para su primer ciclo.