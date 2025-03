Niño de 12 años ingresó a San Marcos con solo 2 meses de preparación: “Postulé para ver cómo estaban mis conocimientos”

El examen de admisión a la prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos se realizó el último fin de semana, congregando a miles de estudiantes que compitieron por una de las vacantes. Entre ellos, destaca la historia de Luis Alexander Pimentel Lyakh, un talentoso joven de tan solo 12 años, quien logró el puesto 11 en la carrera de Ingeniería Nuclear, superando a más de 29 mil postulantes.

A pesar de no haber concluido aún la secundaria, Alexander sobresalió entre los aspirantes, asegurando una destacada posición en el examen. Su pasión por la ciencia y la ingeniería lo motivó a presentarse, y con apenas dos meses de preparación, alcanzó su objetivo, siempre con el apoyo de su familia.

"Este año, San Marcos ha creado la carrera de Ingeniería Nuclear y me emocioné bastante. Como está relacionada con la ingeniería, las ciencias e incluso la medicina, decidí postular para ver cómo estaban mis conocimientos", comentó el joven prodigio.

Niño de 12 años se prepara 2 meses para ingresar a San Marcos

La preparación de Luis no fue sencilla. Aunque solo contó con dos meses para estudiar, se enfocó en repasar materiales, resolver bancos de preguntas y reforzar sus conocimientos con libros. Su meta era rendir con éxito el examen de admisión, una prueba de 100 preguntas que debía resolverse en un máximo de tres horas. Gracias a su esfuerzo y disciplina, logró ubicarse entre los 5.130 seleccionados en el proceso de admisión.

El apoyo de su familia fue clave en este logro. Durante su preparación, su hermana Gemita lo acompañó en el aprendizaje. "Durante estas vacaciones me he estado preparando con mi hermana Gemita. Ella siempre me ayuda, me da los significados de lo que no conozco y le agradezco bastante a ella. Me he estado preparando con los materiales, con los bancos de preguntas, repasando los cursos, también con los libros", compartió.

Su padre, Rolando, destaca la importancia de mantener un equilibrio entre el estudio y la niñez. "Siempre ha sido dedicado y le gustan mucho los estudios", menciona, resaltando que su hijo también disfruta de actividades recreativas como el fútbol y la natación. Por su parte, su madre, Olga, originaria de Ucrania, expresa su orgullo por el interés constante de su hijo por aprender y explorar nuevos conocimientos.

Proyectos y metas a futuro

A pesar de su éxito en la admisión universitaria, Alexander no se detiene ahí. Su próximo objetivo es competir en olimpiadas internacionales de matemática y física, y en el futuro, la medicina. Con una curiosidad innata y una disciplina admirable, este joven prodigio tiene un horizonte lleno de oportunidades.

Aunque su ingreso a la universidad es un logro excepcional, Alexander se considera un niño como cualquier otro y disfruta plenamente de su infancia. Más allá de sus estudios, le apasionan los drones y la ciencia, lo que demuestra que el aprendizaje y la diversión pueden ir de la mano.