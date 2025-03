Durante la jornada del examen de admisión para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) del periodo 2025-II, el caso de Anderson ha llamado la atención luego de que el postulante termine llorando por no ingresar a dar la prueba tras olvidarse su Documento Nacional de Identidad (DNI). "Si me están viendo mis padres, perdónenme, me olvidé mi DNI", expresó.

El joven contó con el apoyo de los padres de familia que estaban en los exteriores, quienes pidieron que la rectora Jeri Ramón pueda permitir su ingreso. "Yo sé que los estudiantes deben ser responsables, pero aquí están todos sus datos. Este niño quiere salir adelante, que la rectora considere este caso, pueden ser nuestros hijos, que no hagan peticiones innecesarias", expresó una madre.

Joven no pudo ingresar a admisión UNMSM 2025-II

El postulante, visiblemente afectado, se dirigió a sus padres y manifestó: "Padres, discúlpenme, la verdad, hice mal en olvidarme el DNI". Asimismo, aseguró que en el trajín de llegar rápido y temprano, se dio cuenta recién en el taxi que no contaba con su documento. El joven llegó a la sede de San Marcos desde San Juan de Lurigancho, en donde vive solo porque sus padres están en provincia.

En un segundo intento por ingresar, el joven fue impedido también pese a mostrar una ficha en la que precisa sus datos personales, también encontrados en el DNI. Él apuntaba a la carrera de Educación Física en la Decana de América, un sueño que ahora se ve frustrado por no contar con los documentos necesarios. "De repente hago el intento con el DNI de mi mamá", añadió.

Padres de familia piden permitir el ingreso

Tras más de 10 minutos, el joven continúa en la puerta de la universidad esperando que pueda ingresar. Con el apoyo de los padres de familia, hablando con agentes de la PNP y autoridades de la UNMSM, el joven tiene la esperanza de que le permitan el ingreso. Sin embargo, no es el único que ha quedado fuera, otros seis postulantes aguardan también por una segunda oportunidad.

