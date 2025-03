Jilary Jaimes Ortiz, una joven venezolana de 18 años que radica en Perú junto a su familia, se ha vuelto muy popular en redes sociales, especialmente en TikTok, tras mostrar cómo superó el riguroso examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) del pasado sábado 1 de marzo.

La muchacha que ahora formará parte de la Decana de América compartió con millones de usuarios su emotiva reacción al enterarse de que consiguió el primer puesto para la carrera de Administración de Negocios Internacionales con un puntaje de 1.258,875. Además, en conversación con La República, reveló el inusual método con el que logró entrar a San Marcos.

Jilary, la joven venezolana que ingresó a San Marcos usando chismes

Al ser consultada sobre su método de estudio, Jilary afirmó que, tras intentar diferentes formas para poder captar la información, descubrió que podía retener más datos si los contaba de diferente manera: como si fuesen chismes.

“Repasaba y estudiaba cada nota como si fuera un chisme. Me di cuenta de que, al contar las cosas a terceros, retenía mejor la información. Grababa audios como si estuviese contando algún chisme y, al reproducirlos, lograba captar lo que estaba estudiando. Solía hacer esto con Historia del Perú, que es mi curso favorito”, dijo.

A la tercera la vencida: una historia de superación

Si bien Jilary pudo encontrar un método de estudio favorable para ella en este último examen de admisión, también pasó por momentos de tristeza en 2024, cuando no consiguió una plaza para la Decana de América. “Me sentía triste porque postulé dos veces y no ingresé. El año pasado postulé en dos ocasiones y no logré entrar, pero seguí adelante, incluso cuando no logré ingresar por la academia. Di en total tres exámenes: dos en la universidad y uno en la academia. Fue en el último donde pude conocer el precio de mi esfuerzo”, aseguró para detallar el camino que atravesó.

Sin embargo, las oportunidades fallidas no la hundieron en ningún momento; por el contrario, la impulsaron a seguir intentándolo. Para Jaimes Ortiz, todo aquello que vivió y experimentó vale la pena ahora.

“Siento que todo lo que sacrifiqué ahora vale la pena; incluso hasta ahora no me lo creo. Han pasado dos días (desde que salieron los resultados) y no quiero borrar las constancias de ingreso. Tengo miedo de que no sea verdad y deba dar de nuevo el examen. Cuando quieres algo y lo intentas, siento que este es el valor de no rendirme, de mi persistencia”, remarcó.

Joven venezolana lucha contra xenofobia tras ingresar a San Marcos

Por otro lado, a pesar de recibir comentarios positivos en redes sociales, usuarios con mensajes negativos no tardaron en aparecer, con el fin de menospreciar su logro y afirmar que le quitaba una plaza a un joven peruano. Sin embargo, las críticas parecen no afectarla, tal y como lo asegura ella.

“He recibido malos comentarios (sobre si les quita una plaza a postulantes peruanos), pero no les hago caso. Tengo claro que, si no me suman y solo buscan hacerme sentir mal, estos comentarios no me sirven y solo los ignoro. Así como he tenido comentarios negativos, también he obtenido mensajes de aliento y agradecimiento por mostrar mi proceso. Son muchos los peruanos que me envían fuerzas y me piden que siga adelante”, mencionó en el diálogo.

Jilary se convirtió en el orgullo de su familia

Asimismo, tras ser consultada sobre cómo su familia tomó la noticia de su ingreso, ella indicó que ahora es considerada el orgullo familiar, ya que allegados desde Venezuela le han mandado mensajes de aliento. “Mis padres están muy orgullosos y felices con mi ingreso a San Marcos. Ellos siempre confiaron en mí y me apoyaron, pese a no haber ingresado en oportunidades pasadas. Me he convertido en el ejemplo de mis primos, ya que familiares desde Venezuela me escriben y me agradecen por mostrar el camino para más familiares”.

Finalmente, Jilary es consciente de que su historia ha ganado popularidad en internet y siente la responsabilidad de ser una guía para todo joven que busque postular e ingresar a San Marcos, por lo que piensa seguir subiendo contenido sobre la universidad, con el fin de beneficiar a más personas con el mismo sueño que ella.

