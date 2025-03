Adiós a tres feriados del calendario escolar 2025, según ley 10133: expertos debaten impacto en estudiantes

En el Congreso de la República se presentó el proyecto de Ley N. ° 10133, el cual busca modificar las leyes N. ° 31530 y N. ° 31822 para eliminar seis feriados nacionales y convertirlos en días conmemorativos laborables. La propuesta, impulsada por el congresista Wilson Soto Palacios, de Acción Popular, junto a otros parlamentarios, plantea que esta medida fortalecería la productividad en el país.

Los feriados afectados serían el 7 de junio (Día de la Bandera), 23 de julio (Fuerza Aérea del Perú), 6 de agosto (Batalla de Junín), 30 de agosto (Santa Rosa de Lima), 8 de octubre (Combate de Angamos) y 9 de diciembre (Batalla de Ayacucho). Sin embargo, la iniciativa generaría también modificaciones en el calendario escolar 2025, pues afectaría tres fechas clave: 23 de julio, 6 de agosto y 8 de octubre, días en los que los estudiantes deberán asistir a clases.

Eliminación de feriados abre debate entre especialistas

Si bien la intención de aumentar la productividad es un argumento recurrente, la eliminación de estos feriados podría tener un impacto negativo, según diferentes padres de familia. Para algunos, estas fechas no solo conmemoran momentos históricos, sino que también representan tiempo de reflexión. "Los niños deben saber qué se celebra para que entiendan la historia del Perú y para eso son los feriados", dice un apoderado al ser consultado sobre el proyecto de ley.

Asimismo, otros indica que convertirlas en días conmemorativos podría reducir su importancia en la memoria de millones de estudiantes. Además, esta modificación traería consecuencias, para algunos. El sector de educación se vería afectado por la reducción de feriados, ya que se contaba desde inicio de año con un calendario escolar, el cual podría tener variaciones. Se intentó contactar con Minedu para conocer el impacto que tendría, pero no se consiguió respuesta.

Estudiantes del primer primaria y secundaria pierden muchas horas de clases al año. Foto: Minedu

Por su parte, la docente Elena Saavedra aseguró que esta medida es positiva de cierta manera para los alumnos del sector primario y secundario del sistema nacional, puesto que "se pierden muchas horas de clases en colegios nacionales por feriados largos que se suman todos los años". Para Saavedra, el día feriado suele aprovecharse para salir a diferentes lugares y no para fomentar la educación cívica.

"La educación cívica ha cambiado, hace años no eran así las cosas. En épocas anteriores se usaban acrósticos, poesías, banderas, etc para representar feriados cívicos, pero ahora es diferente, incluso una parte pequeña de docentes ni siquiera fomentan valores patrióticos en los alumnos. Se quedan con la currícula y no incentivan una educación de calidad.

Finalmente, Elena Saavedra indica que, si bien la medida no termina siendo favorable para el sector turismo por perder días de recreación, este proyecto de ley si es positivo para el ámbito de la educación, esto por brindar más días de clases a los escolares, quienes ya se ven afectados por horas libres, y más en el sector nacional, el cual avanza lentamente a comparación del privado.

Exministro de Educación respalda eliminación de feriados

Si bien para cierta parte de la población esta medida no ha sido bien recibida, para el exministro de Educación, Idel Vexler, la propuesta es positiva, ya que, los estudiantes necesitan mayores horas de estudio. Según el especialista, el calendario escolar ya se ha visto afectado por demoras en el inicio de clases y pausas entre el año.

Por otro lado, para el exministro, volver los días feriados en conmemorativos no traería ningún aspecto negativo en los estudiantes y en su formación cívica, puesto que descansar no incrementa el patriotismo. “En ningún lugar se ha confirmado que descansar te vuelve mejor persona. Los estudiantes no tendrán una mejor formación cívica si están en sus casas y dejan de asistir a las escuelas”, precisó.

Sin embargo, Vexler no le resta valor a los días feriados que se buscan eliminar en el Perú, al contrario, explica que esta sería una oportunidad para reforzar la idea que tienen estas fechas importantes. "La educación cívica se aprende en las aulas de clase", sentenció.

PUEDES VER: Congreso debate proyecto de ley que busca exigir la colegiatura para trabajar en el sector público o privado

De esta manera, se plantea el siguiente debate: ¿realmente es necesario eliminar feriados para mejorar la productividad o esta medida responde a una visión populista que ignora el verdadero impacto cultural y educativo? Finalmente, será el Congreso el que tendrá que evaluar el proyecto de ley.