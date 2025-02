Empresarios de Gamarra se suman al paro de transportistas este 6 de febrero

Durante una conferencia de prensa, los dirigentes de transportistas confirmaron el paro de 24 horas y la movilización que se llevará a cabo este jueves 6 de febrero en Lima. Además, la Asociación de Mujeres Empresarias de Gamarra expresó su apoyo a esta medida, en respuesta al aumento de extorsiones y asesinatos en el país. El objetivo de esta protesta es exigir la derogación de la ley 32108, ya que consideran que esta beneficia a organizaciones criminales.

Walter Carrera, presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani); Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas M1,M2; Misael Martínez, vocero de Transportistas Unidos de Lima Norte; y Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), han confirmado que este jueves 6 de febrero paralizarán sus labores y marcharán para exigir acciones urgentes contra la criminalidad.

Edgar Luis Vitor Galarza, dirigente de Transportes Unidos Cono Norte, señaló que los puntos de concentración serán: en el Cono Norte, el paradero Flecha; en el Cono Este, el óvalo Santa Anita; y el punto de reunión general será en la Plaza San Martín.

"Pedimos a toda la población que no espere a verse afectada por esta situación. Unámonos en la marcha contra el sicariato. El Perú está sangrando. Nuestras autoridades dicen que han reducido los asesinatos, pero parecen vivir en un país de maravillas y no ven la realidad. La población se está muriendo. Ya no solo Lima está cansada, sino todo el Perú."