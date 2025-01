El colorante Rojo N° 3 es vetado por la FDA por posibles riesgos cancerígenos en pruebas animales

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha tomado la decisión de prohibir el uso del colorante sintético Rojo No. 3, tras evidencias que lo vinculan con el desarrollo de cáncer en animales. Este aditivo, común en dulces y bebidas, deberá ser eliminado de los productos alimenticios para el 2027.

El Rojo No. 3, conocido por su tonalidad cereza brillante, se encuentra en una amplia variedad de productos, desde cereales hasta batidos sabor fresa. La medida ha sido celebrada por grupos de defensa del consumidor, quienes han presionado durante años para que la FDA actúe en este tema. La prohibición representa un avance significativo en la regulación de aditivos alimentarios en Estados Unidos.

¿Por qué el FDA prohíbe usar el colorante rojo N° 3?

La decisión de la FDA se considera un triunfo para organizaciones como el Centro para la Ciencia en el Interés Público (CSPI), que ha estado abogando por la eliminación del Rojo No. 3 desde 2022. Según el CSPI, el colorante no solo presenta riesgos cancerígenos, sino que también podría tener efectos negativos en el comportamiento infantil. Jim Jones, subdirector de alimentos para humanos de la FDA, afirmó que la evidencia muestra cáncer en ratas macho expuestas a altos niveles de este colorante, aunque subrayó que este efecto no se ha demostrado en humanos.

En un comunicado oficial recogido por ABC News, Jim Jones, subdirector de alimentos para humanos de la FDA, declaró: “La FDA está tomando medidas que eliminarán la autorización para el uso de FD & C Red No. 3 en alimentos y medicamentos ingeridos. Es importante destacar que la forma en que FD & Red No. 3 causa cáncer en ratas macho no ocurre en humanos”, subrayó Jones.

Gomitas de sabor fresa o cerezas con colorante rojo N°3. Foto: CNN

¿En qué comidas se usa el colorante rojo N° 3?

A pesar de que la FDA ha señalado que el Rojo No. 3 no se utiliza tanto en comparación con otros colorantes, su presencia en miles de productos es significativa. Este colorante se encuentra en caramelos, pasteles, galletas y otros alimentos procesados. Según el CSPI, se han identificado 9.201 productos alimenticios en Estados Unidos que contienen Rojo No. 3, lo que incluye artículos de algunas de las compañías alimentarias más importantes del país.

¿Hasta cuándo se podrá usar el colorante rojo N° 3?

Los fabricantes de alimentos tienen hasta el 15 de enero de 2027 para eliminar el Rojo No. 3 de sus productos. Las compañías que producen medicamentos ingeridos, como suplementos dietéticos, contarán con un plazo adicional de un año. Esta medida busca garantizar que los consumidores tengan acceso a productos más seguros y libres de aditivos potencialmente dañinos.

¿Es necesario el uso del colorante rojo N° 3?

Peter Lurie, presidente del CSPI, cuestionó la necesidad de utilizar colorantes que solo tienen una función estética, planteando la interrogante sobre por qué aceptar cualquier riesgo de cáncer. La prohibición del Rojo No. 3 podría abrir la puerta a una revisión más exhaustiva de otros aditivos alimentarios y su seguridad, lo que beneficiaría a los consumidores en el futuro.