Este es el ÚNICO requisito que deberán cumplir los docentes de todo el Perú para recibir el aguinaldo de S/300 por Navidad

Al finalizar el año, se inicia un período de preparación para las celebraciones navideñas, y muchos trabajadores del sector público en Perú esperan recibir un pago extra: el aguinaldo. Este año, el Gobierno ha establecido un requisito específico que deben cumplir los docentes para poder acceder a este beneficio, el cual está destinado a los empleados estatales que cumplan con las condiciones, especialmente para los maestros en todo el país.

El Gobierno emitió el Decreto Supremo N° 244-2024-EF, que autoriza el pago del aguinaldo navideño de S/300.00 a los trabajadores del Estado. Este monto es obligatorio y se suma al salario mensual habitual de los empleados públicos. A continuación, te proporcionamos más detalles sobre este beneficio.

¿Qué docentes recibirán los 300 soles de aguinaldo por Navidad 2024?

La norma publicada por el Ejecutivo en el diario oficial El Peruano establece que los funcionarios y servidores públicos, tanto nombrados como contratados, recibirán un aguinaldo de S/300 por Navidad. Este pago adicional corresponde a aquellos que cumplen con los requisitos estipulados por el Gobierno:

Docentes bajo la Ley Nº 29944 (Reforma Magisterial)

Docentes universitarios bajo la Ley N° 30220

¿Qué requisitos deben cumplir los docentes para el aguinaldo 2024?

La normativa establece que los docentes que deseen recibir el aguinaldo de S/300 por Navidad deben cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar, deben estar activos al 30 de noviembre de 2024, ya sea en servicio, en descanso vacacional o con licencia con goce de remuneraciones, y contar con una antigüedad mínima de tres meses. En caso de no cumplir con este tiempo, el aguinaldo se entregará de manera proporcional.

Para el Magisterio Nacional, el cálculo del aguinaldo por Navidad se basa en lo dispuesto por la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, estableciendo que los docentes con jornada completa recibirán un monto inferior al especificado.

Es importante resaltar que este aguinaldo no se considera para el cálculo de otros beneficios, como remuneraciones o pensiones, y no está sujeto a descuentos, salvo los que la ley indique o aquellos autorizados por el trabajador. Además, el aguinaldo no podrá acumularse con otros beneficios similares ofrecidos por la entidad pública.

¿Cuándo se paga este bono por Navidad?

El aguinaldo, un beneficio destinado a los trabajadores del sector público, será entregado en diciembre de 2024 con un monto de 300 soles, conforme al Decreto Supremo correspondiente. Este bono se incluirá en las planillas del mes de diciembre, siguiendo los procedimientos de pago establecidos por cada entidad, los cuales pueden variar según la institución.

El pago de este monto se realizará en las mismas fechas en que se depositan los salarios de los trabajadores del sector público, de acuerdo con el cronograma de pagos del Banco de la Nación.