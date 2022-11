Me pusieron droga en la gaseosa: habla profesor que sobrevivió tras ser dopado por alumnos

El profesor César Galvez Rios sobrevivió tras ser dopado con viagra y gaseosa por sus alumnos del colegio Amalia del Águila Velásquez, en Yurimaguas (Loreto), el último martes 15 de noviembre.

Todo sucedió durante una clase de carpintería. “ La gaseosa con la droga me la dieron más o menos a las 2.40 p. m. Después de 40 minutos, empecé a sentir la pérdida de conocimiento: mi cerebro ya no controlaba a mi cuerpo. No sabía lo que hacía ni podía caminar ”, recordó.

Los adolescentes no contaban con que el docente de 55 años padece de diabetes, por lo que, tras consumir este brebaje, se descompensó en medio del salón.

“Perdí el conocimiento. Trataron de llevarme a la posta para recibir los primeros auxilios, pero con la ayuda de los trabajadores del colegio (...) me trasladaron a EsSalud (hospital de Yurimaguas)”, informó.

El maestro indicó que no tiene nada contra los estudiantes de 13 y 14 años, por lo que desconoce la razón del ataque contra su integridad. “ Puede ser una palomillada, pero pudo haber costado la vida de un trabajador del colegio ”, lamentó el ciudadano agraviado.

Tras conocer el caso, la Unidad de Gestión Educativa Local aseguró que continuará con la investigación por dicho atentado contra el instructor.

“ La UGEL está pidiendo un informe y, por eso, he tenido que asentar la denuncia, porque no era mi intención (ponerla). Ahora me van a hacer el examen toxicológico para saber cuál ha sido la droga que me pusieron ”, declaró.

La víctima contó que, según la madre de uno de los menores involucrados, aparentemente le quitaron a su hijo la gaseosa en la que luego le pusieron la droga al docente.

No obstante, se desconoce quién la introdujo y se espera la continuidad de las investigaciones por parte de la Policía.