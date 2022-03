Capturan a peligrosa banda que robaba a mototaxistas en SJL

Con información de Giuliana Castillo / URPI-LR

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a tres personas extranjeras que minutos antes le robaron al conductor de una mototaxi. Los hampones se llevaron el vehículo menor y su celular.

Los capturados fueron identificados como Anselmo Cea Pacheco (21), Erick José Colina Contreras (21), Julianys Pérez Gutiérrez (18). Además, en su poder se encontró un arma de fuego, el celular y las llaves del mototaxi que minutos antes robaron.

La víctima, identificada como Víctor Rogelio Virú Urruchi (23), recibió un golpe en la cabeza con el arma de fuego, por lo que requirió cuatro puntos.

“En la entrada de Santa María, me dijeron que los lleve a la comisaría de canto Rey más abajo, luego que vaya más abajo y que me pagarían 20 soles, después el joven de negro me da un cachazo, me escapé y me escondí en un camión porque empezaron a disparar”, dijo la víctima a La República.

En tal sentido, el coronel Pimentel detalló que los efectivos se encontraban patrullando por la zona. Asimismo, agregó que la captura se logró tras una persecución policial de cinco cuadras.

“Inició la persecución y el vehículo policial impactó contra el mototaxi para evitar su fuga. Se tiene en conocimiento que han participado en otros actos”, agregó.

Finalmente, el coronel exhortó a las víctimas de esta banda criminal a que se acerquen a la Dipincri I de San Juan de Lurigancho para realizar sus denuncias.