Cercado de Lima: ladrón de celulares llora tras ser capturado por la Policía

El Grupo Terna capturó infraganti a Carlos Cesar Carrasco Castro, de 34 años, alias ‘Chabelo’, quien ya era conocido por robar celulares en el Cercado de Lima. Esta vez, la víctima fue una joven que se encontraba en un taxi en el cruce del jirón Washington con jirón Zepita, según información de América noticias.

“El taxi se detuvo por el tráfico. Entonces, yo estaba con el celular, estaba enviando un mensaje de texto, y en eso me percato (de) que una persona me sustrajo el celular, corrió y ya no pude salir”, contó la afectada.

Los integrantes del escuadrón Terna persiguieron al ladrón y lograron reducirlo. Carrasco, tras verse atrapado, confesó que le había arrebatado el celular a la joven. Luego, la Policía le preguntó si estaba llorando, a lo que él respondió que eran “lágrimas de arrepentimiento”.

No obstante, esta no es la primera vez que ‘Chabelo’ habría cometido el mismo delito, ya que reveló que suele vender los celulares que roba en el mercado negro de Las Malvinas a un aproximado de 80 a 100 soles.

Ahora, debido a la denuncia registrada en la Comisaría de Alfonso Ugarte, se iniciará una investigación en su contra por hurto agravado.