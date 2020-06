En Lima se cuadruplica demanda en comedores populares

Por: Henry Cotos y Joel Robles

El Gobierno dispuso la reapertura de los comedores populares para este mes con un protocolo de salubridad, pero las condiciones han cambiado a raíz del COVID-19, pues la demanda de beneficiarios se ha incrementado en Lima hasta 4 veces y en el interior del país hasta 10 veces, por lo que los municipios necesitan mayor presupuesto para atender la necesidad de alimento de buena parte de la población que se ha quedado sin empleo o no puede generar ingresos por la cuarentena impuesta para evitar el contagio del coronavirus.

De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el Perú existen 15.567 comedores populares que benefician a 797.770 personas, pero esos datos son de mucho antes de la pandemia.

PUEDES VER Comedores populares de Cusco abrirán sus puertas desde este jueves

Álvaro Paz de la Barra, presidente de la Asociación de Municipalidades (AMPE), sostuvo que los municipios tienen que cargar con el peso de la ayuda social, pese a que no tienen los recursos suficientes y que ha aumentado la demanda de beneficiarios en los comedores populares.

“Debido al coronavirus, la demanda en los comedores populares se ha cuadruplicado en Lima, y en el interior del país es más grave aún. Los municipios no tienen más recursos para que se pueda ampliar la cobertura, por lo que el Ejecutivo debe incrementar el presupuesto o pensar en otra forma de atender la necesidad alimentaria de miles de ciudadanos, que al estar impedidos de trabajar no tienen otra opción que recurrir a este tipo de ayuda”, declaró.

En los comedores, los vecinos reciben ayuda básica de las municipalidades, pero eso no alcanza para el menú, por lo que la comunidad se organiza para completar, con financiamiento propio, los ingredientes que faltan, y ahí empieza otro problema.

PUEDES VER Destinan más de 17 millones de soles a Municipalidades para desinfección de comedores populares [FOTOS]

Muchos locales de comedores populares no tienen la infraestructura necesaria para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad. El Estado ha dado 17 millones para la salubridad de los 1.874 municipios, pero es insuficiente.

“Muchos que tenían trabajo informal ya no pueden realizar esa labor y son parte de este grupo de beneficiarios. A ello se suman los que tenían empleo formal y fueron víctimas de la suspensión perfecta. Los que tenían otro tipo de modalidad de trabajo ya no lo tienen, y todo eso forma un grupo grande que es la demanda en los comedores”, precisó,

Ante ello, planteó que el Ejecutivo, mediante sus ministerios, coordine de manera virtual con los municipios provinciales más importantes para identificar las falencias de los comedores populares y potenciarlos. “La oferta es muy reducida. Va a ocurrir lo que pasó en el sistema de salud, que puede colapsar y no queremos eso”, apuntó.

PUEDES VER Comedores populares volverán a abrir bajo los siguientes lineamientos sanitarios

Sostuvo que el MEF debe transferir los recursos, ya no sobre la base de los beneficiarios en un estado normal, sino tomando en cuenta que se cuadruplicaron los beneficiarios por la crisis del coronavirus.

Sin condiciones

En Comas, el subgerente de programas alimentarios, Máximo Valdiviezo, explicó que hay 433 comedores populares que benefician a un promedio de 36 mil personas. De esos locales, el 60% se encuentra en condiciones aceptables y el 40% no cumple las condiciones establecidas por el Ejecutivo.

“El monto que entrega el Gobierno es el mismo desde hace 25 años (poco más de 4 millones anualmente) y, si hay un incremento en la demanda por la crisis que atraviesan miles de ciudadanos, no se les podrá atender por falta de recursos”, comentó.

PUEDES VER Madres de Collique piden la urgente reactivación de comedores para niños y ancianos desprotegidos [VIDEO]

En San Martín de Porres (SMP) hay 103 comedores que atienden a 9.300 personas. En esa jurisdicción la demanda se ha ampliado en por los menos cuatro veces, y a ello se suma que la mayoría de comedores no tienen las condiciones para cumplir los protocolos de salubridad.

Carlos Pinedo, subgerente de recursos alimentarios de SMP, dijo que es necesario flexibilizar los protocolos, pues muchos comedores no se van a poder adecuar. “Todos los comedores no están en la misma tónica de cumplir la norma, algunos no pueden y otros no quieren, y la supervisión también es complicada pues no hay personal suficiente”, declaró.

PUEDES VER Advierten que anemia y desnutrición crecerían por COVID-19

Explicó que los municipios tienen que ver el Vaso de Leche, comedores populares y la atención a pacientes con TBC, además de fiscalizar los mercados.

Algunos casos

En el centro de Lima, desde las 11 de la mañana, un grupo de mujeres y jóvenes atiende con guantes y mascarillas a decenas de indigentes que llegan hasta la cuadra 2 del jirón Azángaro en busca de un plato de comida.

La agudización de la pandemia por coronavirus en Perú ha triplicado el número de indigentes en las calles del centro de Lima, y un grupo de 40 voluntarios de la Asociación Cristiana Benéfica Remar Perú hace hasta lo imposible para brindar un plato de comida a más de 700 personas de lunes a viernes.

PUEDES VER Medicinas y alimentos, lo que más subió en mayo

Miguel Maté, director nacional de Remar Perú, cuenta que el incremento de 250 raciones a más de 700 en las últimas semanas se debe al aumento de personas que vivían del día a día y ahora se han quedado sin dinero.

En el Rímac, el comedor Amas de Casa se prepara para volver a iniciar labores tras casi tres meses de para desde que el Estado suspendió sus actividades para frenar los contagios por el coronavirus.

Cuenta que hace unos días la Municipalidad del Rímac desinfectó los locales a manera de prevención ante el reinicio de actividades. Están preocupados porque aún no saben cuál será el protocolo de atención, pero esperan que el municipio les provea de guantes, mascarillas o alcohol en gel para la atención.

El tema de los comedores saltó a la palestra luego de que el presidente Martín Vizcarra anunciara que volverán a funcionar en junio. El mandatario aseguró que ya están coordinando con los alcaldes para que “terminen el proceso de compras de alimentos y lanzar el reinicio desde la primera semana de junio”.

Para llevar

El 17 de mayo, mediante la Resolución Ministerial Nº 087-2020-MIDIS, el Gobierno aprobó el Almacenamiento y Atención de Comedores del PCA durante y después de la emergencia sanitaria para prevenir la propagación del COVID-19”.

Entre las medidas, se dispuso el distanciamiento social de más de 1 metro entre las personas durante la recepción, el almacenamiento, la preparación y la entrega de los alimentos, la desinfección de superficies y utensilios; además que las socias usen redecillas para el cabello y mascarillas, sometan sus zapatos a desinfección, laven constantemente sus manos y tengan el acceso a agua segura.

Los comedores podrán operar a puertas cerradas y los usuarios podrán recoger en el local los alimentos.

PUEDES VER Piden ayuda para ancianos que se dedican al reciclaje y no recibieron bono ni canasta

Los comedores populares del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) son organizaciones sociales de base y aliadas estratégicas del Estado que −de manera voluntaria− brindan acceso a alimentación, a bajo costo, a poblaciones en situación de vulnerabilidad. La mayoría de ellos dejó de funcionar debido a la cuarentena determinada por el Ejecutivo en el marco de los estados de emergencia sanitaria y de emergencia nacional.

Huaral: beneficiarios se incrementaron diez veces

En Huaral, hay 58 comedores que atienden a 3.500 usuarios. La pobreza se ha incrementado de tal forma que donde había 3 mil inscritos, ahora hay 30 mil. Es decir, la necesidad de alimentos es diez veces más.

Así lo informó Roberto Sánchez, gerente de Desarrollo Social de Huaral, quien añadió que el Midis y el Gobierno deberán evaluar la entrega de más recursos para incrementar los beneficiarios.

PUEDES VER Ingresos de alimentos a mercados mayoristas de Lima creció 7,9% en la cuarentena

Explicó que en Lima los distritos reciben directamente el financiamiento para los comedores, y en el interior del país el recurso va para las provincias, que a su vez reparten a los dirigentes de los comedores organizados.

“Si no hay incremento de presupuesto, será muy difícil que se cumpla la meta de atención a los beneficiarios”, advirtió.

Opiniones

Martín Vizcarra - Presidente de la República: “Esos comedores con mesas llenas no pueden existir. Solo las personas, que en su mayoría son mujeres, podrán asistir para preparar la comida. Midis tendrá el apoyo para garantizar la seguridad”.

Álvaro Paz de la Barra - Presidente de la AMPE: “El Ejecutivo tiene que reunirse con las autoridades municipales para atender la necesidad de un mayor presupuesto, ante el incremento de la demanda de beneficiarios en los comedores populares”.

Raúl Díaz - Alcalde de Comas: “Los municipios tienen que hacer el esfuerzo para fiscalizar, no solo a los comedores populares, sino también el orden y salubridad en los mercados. La tarea para enfrentar el coronavirus demanda un compromiso y una responsabilidad enormes”.

Vicente Zeballos - Premier: “El Gobierno alista la reactivación y el afianzamiento de los comedores populares para atender a los sectores en pobreza y pobreza extrema, que son los más afectados con la crisis generada por la pandemia del nuevo coronavirus”.

Newsletter Alerta LR

Suscríbete aquí a la Alerta Web de La República y recibe en tu correo electrónico las noticias de último minuto al instante.