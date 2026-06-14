Zuliana Lainez: “Quienes mandan matar periodistas saben que no les va a pasar nada”

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

En el quinto piso del viejo local de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), en el Cercado, Zuliana Lainez no puede desconectarse de WhatsApp. Su doble responsabilidad hace que esté pendiente de los mensajes que le llegan a esa aplicación. En mayo fue elegida presidenta de la Federación Internacional de Periodistas y hoy encabeza un equipo de 22 personas que desde Dakar, Sidney, Bruselas, Buenos Aires y un punto de Oriente Medio monitorean sin descanso la labor de los reporteros en todo el mundo y los peligros a los que están expuestos. “De verdad que es abrumador en algún momento”, cuenta la también presidenta de la ANP. Son tiempos en los que millonarios hacen sentir su poder al comprar medios tradicionales y la IA reconfigura el trabajo en las redacciones. Son tiempos recios. Y Lainez quiere plantarle cara a estos desafíos.

TE RECOMENDAMOS KEIKO LE GANA A SÁNCHEZ Y ALFREDO TORRES ACLARA TODO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Hablemos de tu nuevo cargo en la Federación Internacional de Periodistas. Cuando uno piensa en la federación, todas son cosas muy grandes. Es la mayor organización mundial de periodistas, acaba de cumplir 100 años, agrupa a unos 600 mil reporteros en todo el mundo, en 187 sindicatos que están agrupados en 140 países. Y, como si fuera poco, es la portavoz de los periodistas en Naciones Unidas. ¿No te abruma ser su presidenta?

Bueno, sin duda es un tremendo desafío, tú lo has dicho bien. Esta elección se ha dado en el marco del centenario de la Federación Internacional de Periodistas. Es una organización además que nace en 1926, o sea que ha vivido la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión, que hoy está enfrentando la situación que nuestros colegas atraviesan en Oriente Medio y a la par todo lo que sucede en el mundo.

De hecho, tu vicepresidente es el presidente de la Organización de Periodistas Palestinos.

Exacto. Y es un tremendo desafío, además, porque es la primera vez que alguien desde Latinoamérica asume la dirección de la federación. Pero, a ver, nosotros también venimos desde una organización como la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, que está a dos años de ser una organización centenaria, que en diferentes escalas ha podido confrontar y atravesar los mismos problemas que han tenido que atravesar en los últimos 100 años los periodistas en el mundo, porque, a ver, yo acabo de estar a inicios de mayo en el congreso de la federación, y uno escucha los informes de cómo está la prensa en Marruecos, en Túnez, en Europa, y en Oriente Medio, y te das cuenta de que los problemas de los periodistas, hables el idioma que hables o estés en el lugar que estés…

…Son transversales.

Sí. Lo que cambia, por supuesto, son los contextos y es la escala de estas dificultades. Así como en Gaza han asesinado ya a más de 260 colegas, acá en Perú han asesinado a cuatro colegas el año pasado. Ayer (el jueves) asesinaron a un periodista en México. En Líbano asesinan periodistas. En Sudán asesinan periodistas. En Europa, en Malta, hace algunos años, asesinaron a una periodista que estaba haciendo esta investigación de los Panama Papers. Y estos ataques siempre buscan lo mismo, silenciar a los periodistas con el objetivo de que la gente no tenga información. Hoy mismo, por la mañana, hemos sacado una nota de queja frente al gobierno de Israel porque ha sido deportada una periodista francesa que quería ingresar para contar lo que está pasando en esa zona del mundo. Es avasallador, no te puedes imaginar lo que es levantarte y tener el WhatsApp con que han matado a un nuevo periodista. Y nosotros funcionamos como un equipo, no es la presidenta viendo todo. Cuando asumí esta responsabilidad, hace casi un mes, yo decía: “No están eligiendo a alguien que va a resolver los problemas del mundo y del sector nuestro, lo que están eligiendo es a alguien que va a liderar un equipo de 22 personas, que representa territorialmente a todo el mundo, y que tiene el tremendo desafío de defender al periodismo y a los periodistas”.

Ahora, me hablabas de lo que estabas haciendo hoy por la mañana, de que revisabas el WhatsApp y recibías un montón de información sobre la situación mundial del oficio, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo es el día a día de la presidenta de la Federación Internacional de Periodistas?

Mira, es un día a día que probablemente no tiene punto de inicio y de fin porque trabajamos con todos los husos horarios. De hecho, tenemos todos los husos horarios en la cabeza. Mira, si estoy en el Perú, cuando me despierto, a primera hora de la mañana, generalmente ya está acabando el día en Asia-Pacífico, en Europa están al mediodía. Y ya tienes mucha información de esos lugares. Luego del mediodía para adelante vienen los temas de Perú, y de América Latina en general.

¿A qué hora dejas de ver el WhatsApp?

(Sonríe) Nunca, no dejo de ver el WhatsApp nunca, porque hay urgencias en todos lados. Ya te digo, ayer teníamos un caso de un periodista asesinado en México, pero ya por la mañana el reporte de Asia-Pacífico había hablado de otro periodista asesinado en Pakistán, y parte del equipo está yendo al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en una semana, y otra parte de la conducción está en la Oficina Internacional del Trabajo. Ahí hay una delegación con gente de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, que de hecho está batallando y poniendo una queja formal por la derogación del estatuto de los periodistas en Argentina. O sea, Milei no solo ha intentado arrasar con los medios públicos, sino que ahora quiere traerse abajo el estatuto laboral para periodistas, su escala salarial. Estas escalas se pelean en negociaciones colectivas, porque el sindicalismo argentino es muy fuerte.

Incluso en lo más festivo, en lo que ahora concentra la atención de la gente, que es el Mundial, también hay problemas para los reporteros. Hay muchos que no han conseguido visados por las restricciones que pone el gobierno de los Estados Unidos

Sí, fundamentalmente en Estados Unidos, aunque no es fácil en Canadá tampoco. Quizá para la gente que va del norte del mundo sea más fácil su ingreso a otros países, pero para quienes venimos del sur, de Sudamérica, África, ya ni te digo Oriente Medio, conseguir visados en América del Norte es muy complicado. Y la federación tiene un observatorio en el que ya ha registrado un montón de incidentes. Ayer denunciamos un caso de una periodista de Brasil. Ellos no necesitan visado para ingresar a Estados Unidos, pero había gestionado el visado de periodista para poder hacer la cobertura, pero fue sometida a una serie de controles que atentan contra la dignidad humana. Lo hemos visto con árbitros a quienes se les ha negado acceso para cubrir el mundial.

Es el lado B del Mundial.

Sí, y acaba de empezar, y sabemos que esto funciona como funciona. Hay periodistas que por sus recursos pueden cubrir todo el mundial, pero hay gente que recién empezará a ingresar cuando esto entre a las fases finales y que se encontrará con los mismos problemas que ven hoy los periodistas. Ningún periodista que va a hacer un trabajo profesional tendría que ser sometido a temas de discriminación o negados de visados.

Ahora, tu trayectoria es interesante. Eres la primera presidenta de la ANP, y a la vez la primera mujer latinoamericana que asume la presidencia de la Federación Internacional de Periodistas, lo tuyo es ser una pionera

Bueno, es difícil también, cuando la historia te pone en esos escenarios. Cuando asumí la presidencia de la ANP, en el 2021, una de las cosas que decían es: Tenemos la primera presidenta de la asociación en décadas. Y puede sonar a una buena noticia, pero el trabajo está en cómo abrir camino para que esa no sea la excepción. Y la ANP ha trabajado mucho estos últimos años en políticas de equidad de género, dentro del acceso a cargos. Y también lo ha hecho la Federación Internacional de Periodistas. Tú mismo lo decías, yo soy la primera mujer latinoamericana en llegar a esta responsabilidad…

…Pero solamente la tercera de toda su historia.

Sí, la tercera mujer en su historia, pero creo que quizá lo más rescatable de este congreso en París, donde fui elegida, es que se haya aprobado la paridad. O sea, más allá de mi elección como mujer frente a la conducción de la federación, una de las cosas que se ha aprobado, es que a partir de ahora en los próximos congresos haya paridad en la elección, que de los 22 cargos que hay en la conducción mundial, tengas 11 hombres y 11 mujeres.

Nuestro sector no pasa por su mejor momento. No solamente por todas las trabas que tenemos para trabajar, sino porque se ha redoblado la desconfianza en lo que hacemos. ¿Cómo se ejerce la representación de los periodistas en un momento en el que la gente desconfía de nosotros?

Por eso te decía que probablemente estamos en el peor momento para el ejercicio de nuestra actividad. No es solo el tema de los asesinatos, no es solo el tema de las detenciones. En el mundo, los periodistas siguen purgando prisión por ejercer su oficio. Hay países que son realmente cárceles para periodistas que son críticos, como Turquía. Pero quizás, históricamente, esto también vaya de la mano con una fase de avance de la extrema derecha en la que tienes algunos fenómenos. Hace muy poco, con unos colegas, hacía el comparativo de este fenómeno de multimillonarios comprando medios de comunicación en Francia. El sindicato francés decía: “Lo peor que estamos pasando aquí es el tema de los millonarios comprando medios, y arrasando con las planillas profesionales”. Y aunque las escalas y los contextos son distintos, aquí, en octubre del año pasado, se vendió Panamericana Televisión. La compró un millonario que venía del sector minero. ¿Y qué hizo? Se borró a toda la unidad de investigación. Recordemos que en ese momento Karla Ramírez estaba al frente de la unidad de investigación. ¿Y qué más hizo? Metió activistas que venían o que habían postulado, como (Martín) del Pomar, a cargos públicos. Fue el primer medio en Perú en mover y editorializar sobre la narrativa de fraude en la primera vuelta. ¿Y qué va a pasar ahora, en unos días, cuando se venza la opción de compra de los accionistas del grupo El Comercio? ¿Vamos a tener al dueño de Intercorp comprando un grupo mediático? Son fenómenos que yo no dejaría escapar del análisis de lo que pasa en el mundo con el periodismo. Ahora ya no quieren llevar a periodistas a tribunales. Ahora se compran el medio, barren a la planilla profesional y meten activistas de determinados sectores.

Yo te preguntaba hace un momento por la desconfianza que hay hacia la prensa. Y el problema es que ocurren las agresiones, los insultos y todo esto se amplifica, pero como ya no confían en nosotros, entonces no hay una preocupación por lo que nos está pasando. Da igual lo que nos pase.

Sí, yo he escuchado cosas como: “Ustedes se lo han buscado y ahora se quejan”. Y es terrible. Y nosotros no escapamos a eso, no es un fenómeno peruano, es un fenómeno mundial de hecho. El Instituto Reuters siempre saca algún estudio anual sobre las tasas de confianza de la gente en los medios de comunicación, en el trabajo del periodismo, y creo que esa curva subió en pandemia. Cuando la gente veía venir su fin, porque era un momento absolutamente desesperanzador para la humanidad, la gente volvió a los medios. O sea, dijo: “Frente a un mundo de desinformación, puedo volver a los medios para que por lo menos me den certezas”. Pero esa curva ha vuelto a bajar, y lo peor es que, a ver, en Sudamérica tenemos procesos electorales. En Colombia están en la segunda vuelta, que nosotros acabamos de cerrar. Brasil tendrá elecciones en octubre. Y los procesos electorales deberían ser contextos en los que el periodismo saque lo mejor de sí mismo, pero saca lo peor del sector, saca lo peor del escenario mediático, mira el informe de la misión de observadores de la Unión Europea.

¿Te sorprendieron las conclusiones del informe?

No, porque lo estamos viendo. Y si los periodistas no tenemos capacidad crítica para ver lo que están haciendo nuestros colegas, para ver lo que están haciendo los medios, seguiremos repitiendo ese coro de arrepentimiento. De, uy, lo hicimos mal. Hace cinco años, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue contundente: los medios de alcance nacional no garantizaron debate público. Hoy el informe de la Unión Europea es todavía más preciso, ha podido hacer mediciones mucho más precisas de cobertura, de lo que estamos viendo todos. Y la gente te dice: “Me estás mintiendo, no me estás dando información plural”. Yo le escuchaba al señor Alfredo Torres, ayer, en la televisión chilena, cuando le preguntaron, ¿qué piensa usted de este informe de la Unión Europea sobre los medios? Él casi termina diciendo que solo tienen responsabilidad de dar información plural los medios del Estado, y que los privados no, y eso es una vergüenza ¿Cómo vas a decir eso? Yo no digo que un medio no pueda editorializar. Por supuesto que los medios tienen sus líneas editoriales.

O pueden tranquilamente decir que apoyan a un candidato.

Sí, tienen todo el derecho a hacerlo, editorialmente. Lo que no pueden hacer, es que la cobertura informativa, que tiene que ser plural, se incline hacia un lado. Lo ha dicho la Unión Europea, ni siquiera lo estamos diciendo nosotros. Que tengas una cobertura informativa de un 90-95% a favor de un candidato, o de un 90-95% golpeando a otro candidato, eso es inadmisible. La gente merece pluralidad en la parte informativa. Tú editorializa como quieras, transparéntalo, porque además es bueno que la gente lo sepa, eso contribuye a la confianza, pero no puedes decir que porque eres privado informas 95% en contra de un candidato. Y las consecuencias son las que son. Si hoy hicieran una encuesta de, ¿confía usted en los medios de comunicación?, la gente va a decir que no, y tiene toda la razón.

Hemos dicho a lo largo de la entrevista que hubo 4 periodistas muertos el año pasado, ¿cómo han ido avanzando sus casos en términos legales?

En absolutamente nada, nosotros acabamos de tener esta semana una reunión con el mecanismo de protección a periodistas del Ministerio de Justicia, con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, porque, a ver, el caso Gastón Medina tiene más de un año, porque sucedió en enero del año pasado. El caso Raúl Célis es de mayo del año pasado también, ha pasado el umbral de un año. Y en el caso de Gastón Medina se tiene a un sicario en prisión, a quien le han extendido el plazo de la prisión preventiva. Pero, a ver, a un sicario lo contrata alguien. O sea, un sicario no mata a alguien porque pasó por la calle y se le ocurrió. Alguien pagó para que se asesine a Gastón Medina. Alguien pagó para que se asesine a Raúl Célis. Alguien le pagó a un sicario para asesinar a Fernando Núñez, alguien le pagó a un sicario para asesinar a nuestro colega de Aguaytía (Mitzar Castillejos). ¿Quién pagó? Y los operadores de justicia se excusan, dicen que de la Policía no acaba de investigar, que no tiene equipo especializado. La fiscal, en su momento, le pedía a la familia de Mitzar Castillejos, en Aguaytía, si ellos podían conseguir las cámaras de seguridad de la zona en la que había sido asesinado, porque ellos no tenían forma de acceder a ello. ¡Cómo un Estado le va a pedir a una familia que consiga las cámaras de seguridad! O sea, ¿cuál es el compromiso que hay desde el Estado con los temas de libertad de prensa?

¿Y tienes respuesta para eso?

El Estado tiene el deber de investigar los crímenes a periodistas y tiene el deber de que esos casos no queden en impunidad. Yo se lo dije al Ministerio de Justicia y a la Oficina del Alto Comisionado, a nosotros nos tiene tremendamente preocupados institucionalmente lo que va a pasar en estas elecciones regionales y locales, porque en este país los periodistas que están en mayor grado de vulnerabilidad son los periodistas que están en regiones, que están solos. Y esta misma semana hemos tenido un caso de explosivos en la casa de un periodista en Arequipa. Y en parte, todo lo que pasa es por la inacción del Estado. Quienes mandan a matar periodistas saben que no les va a pasar nada. Mira el caso de Gastón Medina. La familia tiene acusaciones firmes sobre un funcionario que tendría por lo menos que haber sido llamado a declarar ante la Fiscalía. Y ese funcionario ha sido electo como diputado de Fuerza Popular en la región Ica.