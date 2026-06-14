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Partidos de hoy, domingo 14 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores enfrentamientos de este domingo 14 de junio en la Copa del Mundo 2026.

U. de Chile, Alemania y Alianza Lima juegan hoy sus respectivos partidos. Foto: Liga de Chile/UEFA/ Alianza Lima/composición LR
U. de Chile, Alemania y Alianza Lima juegan hoy sus respectivos partidos. Foto: Liga de Chile/UEFA/ Alianza Lima/composición LR
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este domingo 14 de junio del 2026 continúa la jornada deportiva con encuentros el el Mundial 2026 y algunas ligas de Sudamérica. Podrás ver estas competiciones por señales como ESPN, DirecTV, o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

El Mundial 2026 no se detiene y las selecciones continúan afrontando sus respectivos partidos en el torneo. Uno de los encuentros más destacados es el duelo Países Bajos vs Japón y Costa de Marfil vs Ecuador. Asimismo, continúa la primera fecha de la Copa Caliente de la Liga. Alianza Lima visitará a la Universidad César Vallejo en Trujillo, siendo el enfrentamiento más atractivo de este domingo en Perú.

PUEDES VER: Prohíben preguntas en español en el Mundial 2026: Hakimi y Vinícius protagonizan polémicos episodios en conferencia de prensa

lr.pe

Partidos del Mundial 2026 HOY

  • Alemania vs Curazao
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: DirecTV / Paramount+
  • Países Bajos vs Japón
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: América tvGO / Disney Plus Premium / DirecTV / Paramount+
  • Costa de Marfil vs Ecuador
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: América TV / Disney Plus Premium / DirecTV / Paramount+
  • Suecia vs Túnez
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: DirecTV / Paramount+

Partidos de LaLiga2 de España HOY

  • Málaga vs Almería
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DirecTV

Partidos de la Liga de Chile HOY

  • Deportes Concepción vs Limache
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: TNT Sports
  • U. La Calera vs U. de Chile
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports
  • U. Católica vs U. de Concepción
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: TNT Sports

Partidos de la Copa Caliente de la Liga HOY

  • Ayacucho vs Los Chankas
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Alianza Huánuco vs Sport Huancayo
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • César Vallejo vs Alianza Lima
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Deportivo Garcilaso vs Cusco FC
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY

  • Yanapuma vs Carlos Mannucci
  • Hora: 10.00 a. m.
  • Canal: Juntos TV
  • Defensores vs Atlético Andahuaylas
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Juntos TV
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