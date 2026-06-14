Partidos de hoy, domingo 14 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores enfrentamientos de este domingo 14 de junio en la Copa del Mundo 2026.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este domingo 14 de junio del 2026 continúa la jornada deportiva con encuentros el el Mundial 2026 y algunas ligas de Sudamérica. Podrás ver estas competiciones por señales como ESPN, DirecTV, o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
El Mundial 2026 no se detiene y las selecciones continúan afrontando sus respectivos partidos en el torneo. Uno de los encuentros más destacados es el duelo Países Bajos vs Japón y Costa de Marfil vs Ecuador. Asimismo, continúa la primera fecha de la Copa Caliente de la Liga. Alianza Lima visitará a la Universidad César Vallejo en Trujillo, siendo el enfrentamiento más atractivo de este domingo en Perú.
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Partidos del Mundial 2026 HOY
- Alemania vs Curazao
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: DirecTV / Paramount+
- Países Bajos vs Japón
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: América tvGO / Disney Plus Premium / DirecTV / Paramount+
- Costa de Marfil vs Ecuador
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: América TV / Disney Plus Premium / DirecTV / Paramount+
- Suecia vs Túnez
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: DirecTV / Paramount+
Partidos de LaLiga2 de España HOY
- Málaga vs Almería
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: DirecTV
Partidos de la Liga de Chile HOY
- Deportes Concepción vs Limache
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: TNT Sports
- U. La Calera vs U. de Chile
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: TNT Sports
- U. Católica vs U. de Concepción
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: TNT Sports
Partidos de la Copa Caliente de la Liga HOY
- Ayacucho vs Los Chankas
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: Bicolor+
- Alianza Huánuco vs Sport Huancayo
- Hora: 1.15 p. m.
- Canal: Bicolor+
- César Vallejo vs Alianza Lima
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: Bicolor+
- Deportivo Garcilaso vs Cusco FC
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY
- Yanapuma vs Carlos Mannucci
- Hora: 10.00 a. m.
- Canal: Juntos TV
- Defensores vs Atlético Andahuaylas
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Juntos TV