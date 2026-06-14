Partidos de hoy, domingo 14 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este domingo 14 de junio del 2026 continúa la jornada deportiva con encuentros el el Mundial 2026 y algunas ligas de Sudamérica. Podrás ver estas competiciones por señales como ESPN, DirecTV, o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

El Mundial 2026 no se detiene y las selecciones continúan afrontando sus respectivos partidos en el torneo. Uno de los encuentros más destacados es el duelo Países Bajos vs Japón y Costa de Marfil vs Ecuador. Asimismo, continúa la primera fecha de la Copa Caliente de la Liga. Alianza Lima visitará a la Universidad César Vallejo en Trujillo, siendo el enfrentamiento más atractivo de este domingo en Perú.

Partidos del Mundial 2026 HOY

Alemania vs Curazao

Hora: 12.00 p. m.

Canal: DirecTV / Paramount+

Países Bajos vs Japón

Hora: 3.00 p. m.

Canal: América tvGO / Disney Plus Premium / DirecTV / Paramount+

Costa de Marfil vs Ecuador

Hora: 6.00 p. m.

Canal: América TV / Disney Plus Premium / DirecTV / Paramount+

Suecia vs Túnez

Hora: 9.00 p. m.

Canal: DirecTV / Paramount+

Partidos de LaLiga2 de España HOY

Málaga vs Almería

Hora: 2.00 p. m.

Canal: DirecTV

Partidos de la Liga de Chile HOY

Deportes Concepción vs Limache

Hora: 11.30 a. m.

Canal: TNT Sports

U. La Calera vs U. de Chile

Hora: 2.00 p. m.

Canal: TNT Sports

U. Católica vs U. de Concepción

Hora: 4.30 p. m.

Canal: TNT Sports

Partidos de la Copa Caliente de la Liga HOY

Ayacucho vs Los Chankas

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Bicolor+

Alianza Huánuco vs Sport Huancayo

Hora: 1.15 p. m.

Canal: Bicolor+

César Vallejo vs Alianza Lima

Hora: 3.30 p. m.

Canal: Bicolor+

Deportivo Garcilaso vs Cusco FC

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Bicolor+

Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY