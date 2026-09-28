JNE sigue sin definir si entregaría credenciales a Rafael López Aliaga

De acuerdo con el presidente del JNE, Roberto Burneo, será el Pleno de la institución el que tome una decisión y será pública.

De acuerdo con el presidente del JNE, Roberto Burneo, será el Pleno de la institución el que tome una decisión y será pública.

A menos de una semana de las Elecciones Regionales y Municipales, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no ha determinado si entregará las credenciales de alcalde a Rafael López Aliaga en caso de que la lista de Renovación Popular resulte ganadora.

De acuerdo con el presidente del JNE, Roberto Burneo, será el Pleno de la institución el que tome una decisión y será pública. Sin embargo, no precisó ninguna fecha para ello y tampoco si sería antes o después de las elecciones.

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“Yo no puedo hacer una opinión personal, ni siquiera como presidente, es el Pleno el que va a tomar ya las decisiones. (¿Cuándo van a sesionar?) Nosotros estamos en sesión permanente”, declaró a la prensa.

Asimismo, durante su presentación en la Comisión de Presupuesto del Congreso, el titular del JNE dijo que su institución tiene plazo hasta el 3 de octubre para excluir candidatos y se excusó señalando que los plazos que los plazos que tienen para resolver tachas y exclusiones “no es nada” en comparación a los del Poder Judicial.

Esta no es la primera vez que Burneo evita aclarar este punto. El 9 de septiembre anunció por primera vez que el JNE debatirá si los alcaldes que postulan como primeros regidores pueden recibir la credencial; sin embargo, tampoco especificó una fecha en la que comunicarían su decisión.

Según indicó —ante la cercanía del debate— 14 organizaciones políticas le pidieron formalmente a la Presidencia del JNE que se esclarezca este tema.

“Lo que puedo yo decirles es que se ha puesto en conocimiento de la Presidencia del Jurado esto y ya hemos, con Secretaría, establecido, de acuerdo con nuestra agenda, poder poner en debate este tema”, dijo en ese entonces.

Candidatos critican silencio del JNE

Susel Paredes, candidata a la alcaldía de Lima con Ahora Nación, cuestionó que el Jurado Nacional de Elecciones aún no resuelva si entregará las credencial a Rafael López Aliaga si la lista de Renovación Popular resulta ganadora.

Al tener en cuenta la ausencia de una respuesta de parte del organismo electoral a menos de una semana de los comicios, consideró que está “jugando en los hechos a favor de López Aliaga” y se preguntó si la institución presidida por Burneo le tiene miedo al excandidato presidencial.

“Cómo es posible que hoy lunes (ayer) no sepamos la opinión del Jurado Nacional de Elecciones. Eso al único que favorece es a López Aliaga [...] El Jurado se demora en sacar la resolución. Es una falta de respeto a los limeños y limeñas. ¿Qué pasa, tienen miedo a López Aliaga? No entiendo otra razón. Este señor (López Aliaga) se ha acostumbrado a usar frases incitadoras a la violencia y creo que el señor del Jurado se ha asustado y por eso que no saca la resolución”, dijo.

Por su parte, el candidato de Avanza País, Francis Allison consideró que el Jurado Nacional de Elecciones sí acreditará a Rafael López Aliaga si su partido gana las elecciones este domingo, por los antecedentes que ha tenido la institución dirigida por Burneo.

“Estoy absolutamente convencido (que el JNE le entregará a López Aliaga las credenciales de alcalde) porque lo han dejado renunciar a un cargo irrenunciable por la Constitución, el cargo de senador es irrenunciable”, subrayó.

El candidato de Juntos por el Perú, Oswaldo Vargas, sostuvo que el JNE está cometiendo un error al no pronunciarse sobre la situación de Rafael López Aliaga y que la institución carga con el precedente de que legalizó su postulación al permitirlo participar del debate municipal.

“Era importante que las reglas del juego se puedan transparentar a tiempo. Para mí, el Jurado ha cometido un error de no transparentar los aspectos importantes como es la reelección encubierta. También pasó el debate y lo dejaron participar. Corresponde que el Jurado Nacional de Elecciones transparente y responda cuando antes sobre la situación”, expuso.

La última vez que López Aliaga se refirió al Jurado Nacional de Elecciones dijo que por “ley” le correspondía asumir el cargo, al no contar su lista con un candidato a la alcaldía tras la renuncia de Luis Rubio.

“Piña pues. No hay ley que habilite al JNE a proclamar a otro regidor. Tú no puedes dar leyes a tu capricho. Si ellos quieren cambiar una norma tendrían que ir al Congreso y ya no sería para este periodo”, señaló.

El ex candidato presidencial utiliza como argucia que no está postulando al cargo de alcalde sino al de primer regidor, por lo que no existe prohibición legal a su candidatura.