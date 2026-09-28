Chiclayo: Sala de Apelaciones descarta peritaje fiscal en caso que involucra a policías

La Sala de Apelaciones de Chiclayo revisará las deficiencias que la fiscalía cometió en la investigación sobre la compra de productos de bioseguridad que hizo la PNP local. Foto: difusión

La Sala de Apelaciones de Chiclayo revisará las deficiencias que la fiscalía cometió en la investigación sobre la compra de productos de bioseguridad que hizo la PNP local. Foto: difusión

En un presunto caso de compra de implementos de protección en el contexto de la pandemia de la COVID-19, el fiscal José Guevara Gilarmas denunció que efectivos de la Dirección Territorial de Chiclayo de la PNP pagaron en exceso por los productos. Presentó un peritaje que estimó una sobrevaloración de S/ 756.791.

Sin embargo, en primera instancia la autoridad judicial consideró que el peritaje no era idóneo para establecer que se produjo un perjuicio al Estado por dicha suma. Y determinó que el monto fue mucho menor: S/ 129.351. Se desconoce cómo se llegó a esa cifra, pero difiere radicalmente de la imputación del fiscal José Guevara.

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En el mismo proceso, el fiscal Guevara no denunció al general Julio Díaz Zulueta, quien, como jefe inmediato superior de los acusados, autorizó la supuesta contratación sobrevalorada. Y el ex jefe de la Administración de la Dirección Territorial de Chiclayo, coronel Apolinar Díaz Linares, quien gestionó y cumplió con la adquisición, fue absuelto por los mismos hechos.

LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS

Sin la presencia en el proceso del general Julio Díaz Zulueta y del coronel Apolinar Díaz Linares, quedó sin fundamento la imputación fiscal de la existencia de una cadena de mando que derivó en la supuesta compra sobrevalorada. Sin embargo, sigue el caso contra otros efectivos que dependían funcionalmente de Díaz Zulueta y Díaz Linares.

Estas irregularidades observadas en la investigación fiscal son evaluadas por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque.

En efecto, en esta segunda instancia se evaluará si se acreditó correctamente el perjuicio patrimonial, la metodología del peritaje fiscal, la distribución formal de competencias y la individualización de responsabilidades.

Por ejemplo, el juez Carlos Larios Manay, quien absolvió al coronel Apolinar Díaz Linares, rechazó el peritaje del fiscal José Guevara, el cual no era suficiente para sustentar la acusación de sobrevaloración por el monto señalado. Pero también porque el perito no explicó el informe en la audiencia y porque usó como referencia precios que no correspondían al período de las adquisiciones cuestionadas.

PERSONAJE CLAVE ABSUELTO

El coronel Díaz era quien, según la acusación, en cumplimiento de su función en la cadena de mando, aprobó el pago por los artículos comprados a precio sobrevalorado y se consumó el delito de colusión. Pero, como se ha indicado, Díaz fue absuelto.

Además, para el magistrado de primera instancia, el peritaje inflaba la presunta sobrevaloración en 82,9%.

La propia sentencia señala que la prueba actuada no permitía concluir con suficiencia la existencia de perjuicio en los términos señalados por la fiscalía.

En la audiencia convocada por la Sala de Apelaciones, el 17 de septiembre de 2026, la Procuraduría manifestó que el perjuicio superaba los S/ 750 mil y que estaba respaldado por la pericia contable.

Sin embargo, durante el debate se acreditó que el juez de primera instancia concluyó que el mencionado peritaje no era aceptable debido a cuestionamientos relacionados con la ausencia del perito y las fuentes utilizadas para los precios.

OPORTUNIDAD DE RECTIFICACIÓN

De esta manera, la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Lambayeque tiene en sus manos los elementos fundamentales para acoger la apelación de los acusados en primera instancia: el funcionario que recibió facultades contractuales delegadas (coronel Apolinar Díaz Linares) fue absuelto.

En efecto, el general Julio Díaz Zulueta delegó facultades al coronel Apolinar Díaz Linares para que ejecutara las contrataciones. Sus subordinados no podrían haber actuado sin su pleno conocimiento. Pero en primera instancia el juez no encontró responsabilidad en Díaz Linares.

La decisión de la Sala de Apelaciones será decisiva para dejar en evidencia un caso deficientemente investigado y sustentado por la fiscalía.

El comandante PNP (r) Marcel Carbajal Tarazona y el suboficial PNP Jean Yampufé Sánchez, quienes estaban asignados en la Dirección Territorial Policial de Chiclayo, Lambayeque, son los que han recurrido a la Sala de Apelaciones porque consideran que han sido imputados con diligencias irregulares, ya detectadas en la primera instancia.