Moción de censura contra César Astudillo genera división en Ahora Nación.

La propuesta de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, ha generado divisiones dentro del partido Ahora Nación. Por un lado, el líder de la agrupación, Alfonso López Chau, y el diputado y exjefe de la Diviac, Harvey Colchado, rechazaron la moción por considerarla apresurada, señalando que prefieren priorizar una fiscalización técnica antes de respaldar una destitución en el Congreso.

Sin embargo, otra facción de la agrupación, liderada por la senadora Ruth Luque y la exministra Mirtha Vásquez, exige la remoción inmediata del funcionario ante la falta de estrategias eficaces contra la inseguridad ciudadana.

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Rechazo a la censura inmediata y fiscalización con plazos

Desde la dirigencia del partido, Alfonso López Chau rechazó un apoyo automático a la moción parlamentaria y argumentó que las medidas extremas de control político deben responder a causales de mayor gravedad.

"Desde Ahora Nación no se ha tomado una decisión en ese sentido. Hay que pensar en el país; solo cuando un ministro cometa errores estructurales flagrantes escandalosos se debe aplicar una medida así", indicó para la prensa.

En esa misma línea, el domingo pasado, el diputado Harvey Colchado hizo pública una carta abierta a la militancia en la que planteó una oposición firme pero técnica y advirtió que censurar al ministro en esta coyuntura —previa al proceso de ascensos en la PNP— podría perjudicar la reforma policial al beneficiar a sectores cuestionados.

Colchado precisó, además, que evaluará al sector mediante cinco indicadores concretos: depuración de oficiales, incremento de investigadores, asignación de fondos de inteligencia a las Depincri, equipamiento y ascensos por mérito.

"Si a mediados de diciembre no se cumplen estas metas, apoyaré la censura. Y si antes un hecho grave revela negligencia o complicidad del mando, no esperaré", se lee en su carta.

Sectores que exigen la salida inmediata de Astudillo

En contraste, desde la facción parlamentaria que impulsa un mayor control político, la congresista Ruth Luque demandó que el ministro del Interior dé un paso al costado al considerar que la gestión actual carece de una conducción clara y de mecanismos de prevención frente al sicariato y la extorsión.

Luque sostuvo que el país exige respuestas concretas y una reforma en la Policía Nacional antes de nuevas promesas o estados de emergencia.

"El sector necesita una conducción que presente una estrategia verificable frente al crimen organizado, fortalezca la inteligencia y emprenda una reforma seria de la Policía", señaló mediante sus redes sociales.

A esta posición se sumó la senadora Mirtha Vásquez, quien sostuvo que existen razones suficientes para proceder con la censura como un llamado de atención urgente al Gobierno.

Vásquez cuestionó que, tras citar al ministro al Congreso para exponer sus lineamientos en sesión reservada, no se presentaran avances concretos sobre la materia.

Asimismo, advirtió sobre la falta de perfil técnico del titular del sector. "El señor Astudillo es un militar, no es alguien experto en seguridad ciudadana y me parece que ahí el gobierno erró", manifestó vía Canal N.

Por su parte, la diputada Indira Huilca señaló que Ahora Nación todavía no acuerda una posición unificada sobre la moción de censura contra César Astudillo y explicó que los integrantes de la bancada no han podido reunirse por encontrarse en distintas regiones cumpliendo la semana de representación.

No obstante, sostuvo que existe inquietud en la agrupación sobre el rumbo del sector y que algunas posiciones internas “no necesariamente” respaldan la política del Ejecutivo frente a la criminalidad.

En ese sentido, Huilca consideró legítima la iniciativa promovida por Juntos por el Perú y sostuvo que no deberían retirarse las firmas que permitieron su presentación.

Para la legisladora, hechos como el reciente asesinato de Susy Aponte, periodista y candidata al GORE de Áncash, generan una alarma en la población.

"Yo creo que sí amerita que tengamos una discusión seria, profunda, sobre cuál es la política de criminalidad de este Gobierno", manifestó.