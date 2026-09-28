Conciertos en Perú para octubre 2026: fechas, horarios, precios y dónde comprar entradas

Octubre de 2026 será uno de los meses más importantes para la música en vivo en Perú. Lima recibirá a reconocidos artistas y agrupaciones internacionales de distintos géneros, desde el k-pop y el rock hasta la música urbana, el pop y el reggae. La agenda incluye conciertos en grandes escenarios como el Estadio Nacional, el Estadio San Marcos, Costa 21, el Coliseo Dibós y el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Entre los principales espectáculos del mes destacan las presentaciones de BTS, David Bisbal, ZAYN, Iron Maiden, Grupo Frontera, The Rasmus, Blessd y Hombres G. A continuación, revisa las fechas, horarios, lugares, precios de las entradas, giras y algunas de las canciones que los asistentes podrán disfrutar en los conciertos programados para octubre.

Video destacado FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Trueno en Lima: fecha, lugar, precio y canciones del TURR4ZO World Tour

Trueno se presentará el 1 de octubre de 2026 en Lima como parte de su TURR4ZO World Tour, gira con la que presenta su más reciente álbum, Turr4zo. El concierto estaba previsto inicialmente en Arena 1, pero fue trasladado al Anfiteatro del Parque de la Exposición. Las entradas adquiridas para el recinto anterior continúan siendo válidas para la nueva sede.

Las entradas fueron anunciadas desde S/165 para Campo B, mientras que Campo A tenía un precio regular de S/350. El público podrá escuchar canciones de Turr4zo y algunos de los éxitos que forman parte de la trayectoria del rapero argentino, como 'Dance crip', 'Real gansta love', 'Tranky funky' y 'Mamichula'.

BTS en Lima: tres conciertos en el Estadio San Marcos y precios de entradas

BTS llegará al Perú con su BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' y ofrecerá conciertos los días 7, 9 y 10 de octubre de 2026 en el Estadio San Marcos. Los espectáculos tienen una hora de inicio estimada para las 8.00 p. m. y forman parte del regreso del grupo surcoreano a los escenarios mundiales.

Los precios oficiales fueron establecidos desde S/483 para las tribunas Norte y Sur, S/667 para Oriente y Occidente y S/851 para Campo. También se habilitó un Soundcheck VIP Package de S/2.591, que incluye acceso a la prueba de sonido y otros beneficios. La gira contempla material de la nueva etapa musical del grupo, junto con canciones que forman parte de su repertorio y grandes éxitos de su carrera.

BTS dará tres conciertos en Perú. Foto: Instagram.

David Bisbal en Lima: fecha, entradas y canciones del tour ETERNOS

David Bisbal regresará a Lima el 9 de octubre de 2026 para presentarse en el Coliseo Eduardo Dibós, como parte de su gira ETERNOS. El espectáculo está programado para las 7.00 p. m. y tendrá una puesta en escena centrada en sus principales éxitos y en la nueva etapa musical del cantante español.

Los precios regulares publicados por Teleticket van desde S/169 en Preferencial APDAYC hasta S/449 en Primera Fila, mientras que las localidades Platinum tienen precios de hasta S/399.

ZAYN en Lima: The Konnakol Tour llega a Costa 21

ZAYN se presentará el 14 de octubre de 2026 en Costa 21, en San Miguel, como parte de The Konnakol Tour. Esta será una de las principales presentaciones internacionales del artista británico en el país y tendrá como escenario el recinto ubicado en la Costa Verde.

Las entradas tienen un precio regular de S/224,25 para VIP y S/454,25 para Platinum, mientras que el paquete Platinum + VIP Experience cuesta S/1.264,25. En el repertorio de la gira aparecen temas como 'What I Am', 'Alienated', 'PILLOWTALK', 'Vibez' y 'Birds on a Cloud', de acuerdo con presentaciones recientes del KONNAKOL Tour.

Iron Maiden en Lima (17 de octubre)

Iron Maiden regresará a Lima el 17 de octubre de 2026 para ofrecer un concierto en el Estadio Nacional. La presentación forma parte del Run For Your Lives World Tour, gira creada para celebrar los 50 años de la banda británica y que contempla un recorrido por sus primeros nueve álbumes. El show comenzará a las 8.30 p. m. y contará con The Raven Age como banda invitada.

Los precios de venta general publicados son S/479 para Campo A, S/306,60 para Campo B, S/396 para Occidente, S/382 para Oriente y S/191,60 para Norte. El repertorio anunciado para esta etapa incluye clásicos como 'The Number of the Beast', 'The Trooper', 'Fear of the Dark', 'Hallowed Be Thy Name', 'Powerslave', 'Run to the Hills' y 'Wasted Years'.

Grupo Frontera en Lima: entradas y canciones del Triste Pero Bien C*brón Tour

Grupo Frontera llegará a Lima el 17 de octubre de 2026 para presentarse en Costa 21, como parte de su gira internacional Triste Pero Bien C*brón Tour. El espectáculo comenzará a las 8.00 p. m. y forma parte de la nueva etapa de la agrupación, vinculada a su álbum Lo Que Me Falta Por Llorar.

Las entradas parten de S/132,20 en Platea Stand Up y llegan hasta S/690 en Primeras Filas, de acuerdo con la zona.

El concierto de Grupo Frontera es uno de los más esperados de octubre. Foto: Instagram.

The Rasmus en Lima: precios y canciones del Weirdo Tour 2026

The Rasmus llegará a Lima el 27 de octubre de 2026 para ofrecer un concierto en el Centro de Convenciones Leguía, ubicado en la avenida Arequipa. La presentación forma parte del Weirdo Tour 2026 y está programada para las 9.00 p. m.

Las entradas tienen precios desde S/233 en General, mientras que Campo VIP cuesta S/307 y Balcón VIP S/328, según los precios publicados para el evento. La banda finlandesa interpretará varios de sus clásicos, entre ellos 'In the Shadows', 'No Fear', 'First Day of My Life' y 'Livin in a World Without You'.

Hombres G en Lima: dos conciertos y canciones de Los Mejores Años de Nuestra Vida

Hombres G cerrará octubre con dos presentaciones en Lima, programadas para el 29 y 30 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional. Ambos conciertos forman parte de la gira Los Mejores Años de Nuestra Vida, con la que la banda española celebra más de cuatro décadas de trayectoria musical.

Las entradas tienen precios desde S/95 en Tribuna Norte y llegan hasta S/342 en Platinum Central, con diferentes opciones intermedias.

Reggaetón Lima Festival 7 en Lima: fecha, precios y artistas

El Reggaetón Lima Festival 7 se realizará el 31 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional, como parte de una edición especial por Halloween. El evento reunirá a destacados artistas del género urbano, entre ellos Anuel AA, Wisin, Lunay, Beéle, J Álvarez, Alexis y Fido y Jowell & Randy.

Las entradas tienen precios desde S/215 y llegan hasta los S/558, dependiendo de la zona. El público podrá disfrutar de éxitos como 'China' de Anuel AA, 'Rakata' de Wisin, 'La Curiosidad' de J Álvarez y 'No Te Veo' de Jowell & Randy. Las entradas están disponibles a través de Teleticket.