JNE aún no aclara si exalcaldes que postulan como regidores podrán asumir la alcaldía: "Aún no ha sido materia de definición del pleno"

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, aclaró que el Pleno aún no ha tomado una decisión sobre si un candidato a primer regidor —que previamente fue alcalde— podrá asumir el sillón municipal en caso el titular sea vacado o renuncie.

“No me puedo pronunciar porque aún no ha sido materia de definición del Pleno del Jurado. Yo no puedo adelantar una opinión ni de la oportunidad ni del cómo se va a definir", indicó durante una rueda de prensa previa a la primera jornada del debate municipal.

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Sin embargo, Burneo precisó que el organismo sí ha definido la legalidad de la postulación de exalcaldes como tenientes alcaldes tras la reforma de 2018 que prohíbe la reelección inmediata.

"Lo que hemos definido, no solamente en este pleno del jurado, sino en los diferentes procesos, es si un candidato que fue alcalde inmediatamente puede postular a primer regidor o teniente alcalde, y hemos dicho que sí", explicó.

El titular del JNE indicó, además, que existen cerca de 135 casos bajo esta condición a nivel nacional y señaló que el tribunal resolverá con independencia.

"No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia ninguna presión política ni una presión de ninguna índole en torno a las decisiones que el Pleno o el Jurado pueda tomar", remarcó.

Violencia electoral y medidas de seguridad

Por otro lado, Burneo lamentó el fallecimiento de una candidata al Gobierno Regional de Áncash, Suzy Aponte, tras sufrir un atentado y exhortó a las autoridades a garantizar la seguridad de los postulantes a nivel nacional.

"Nosotros no somos policías, nosotros no prestamos seguridad pero sí nos hemos organizado en comisiones multisectoriales de coordinación y articulación (...). Son más de 80 desplegadas que se han organizado a nivel nacional justamente para prevenir estos riesgos de seguridad pero también ahora un ingrediente adicional respecto del fenómeno El Niño", detalló.

Voto informado y compromisos

Burneo también destacó que el 99% de las organizaciones políticas participaron en la concertación de las pautas para los debates descentralizados y remarcó el valor del voto consciente para la jornada electoral.

"El debate permite fortalecer una estrategia del Jurado Nacional de Elecciones en torno al voto informado (...). Quien sale ganando finalmente en el debate es el ciudadano y eso es lo importante destacar", concluyó.