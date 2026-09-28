Ate: “De la seguridad de mis vecinos me encargo yo”, afirma Joel Núñez

Joel José Núñez Mendoza, ingeniero civil con más de 10 años de experiencia en gestión pública municipal, postula a la alcaldía de Ate por Perú Primero.

La seguridad ciudadana será una de las principales prioridades de su propuesta municipal. Núñez sostiene que el alcalde debe asumir activamente su responsabilidad dentro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) y encabezar la coordinación entre la municipalidad, el Serenazgo y la Policía Nacional.

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"Voy a liderar personalmente la seguridad ciudadana. Este es un problema que necesita decisión, prevención y capacidad de respuesta. De la seguridad de mis vecinos me encargo yo. ¡No los voy a abandonar!", afirmó.

Su propuesta contempla descentralizar la seguridad en las siete zonas de Ate mediante la implementación de siete bases de Serenazgo y siete centros de monitoreo. También plantea fortalecer al personal de Serenazgo, incorporar nuevas cámaras de videovigilancia e integrar las existentes.

El plan incluye el uso de herramientas de inteligencia artificial para detectar incidencias y sistemas de GPS para monitorear las unidades de patrullaje y mejorar los tiempos de respuesta. Asimismo, propone trabajar de manera coordinada con la Policía Nacional y gestionar ante las autoridades competentes dos nuevas comisarías para Ate.

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Actualmente, Núñez se desempeña como gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Santiago de Surco y anteriormente ha ocupado cargos técnicos, de especialista, subgerente y gerente en diferentes municipalidades.

En materia de infraestructura, Núñez plantea continuar las obras que encuentre en ejecución y trabajar para culminar aquellas que estén paralizadas. "Las obras no son de los alcaldes, son de los vecinos. No podemos abandonar una obra simplemente porque fue iniciada por otra gestión, porque los únicos perjudicados son nuestros vecinos", señaló.

Su propuesta urbana considera la construcción y recuperación de pistas y veredas, el mejoramiento de parques y espacios públicos, polideportivos y espacios recreativos, además de muros de contención y escaleras seguras en las zonas que lo requieran. También plantea mantener la infraestructura construida durante gestiones anteriores para evitar su deterioro.

Como ingeniero civil y funcionario especializado en desarrollo urbano, Núñez propone además hacer respetar la zonificación, los parámetros urbanísticos y la residencialidad. "Las edificaciones tienen que respetar las alturas permitidas, los estacionamientos correspondientes y los usos establecidos para cada zona", manifestó.

En el ámbito social, plantea crear la primera Casa del Adulto Mayor, fortalecer la OMAPED e implementar un centro de atención para personas con discapacidad y personas con discapacidad. Su propuesta también contempla descentralizar las actividades culturales y generar oportunidades para los jóvenes mediante becas de estudio, prácticas preprofesionales y bolsa de empleo.

"Las obras son importantes, pero más importantes que las obras son nuestros vecinos. Quiero poner mis más de diez años de experiencia en gestión municipal al servicio de Ate, con humanidad, vocación de servicio y respeto hacia todos. Esa es la nueva forma de hacer política que proponemos: primero los vecinos", concluyó Núñez.