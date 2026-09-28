Comisión de Constitución: predictamen recomendaría no otorgar las facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori

Giannina Avendaño convocó para este 29 y 30 de septiembre sesiones extraordinarias del grupo de trabajo para discutir el pedido solicitado por el Ejecutivo. Foto: composición LR

Giannina Avendaño convocó para este 29 y 30 de septiembre sesiones extraordinarias del grupo de trabajo para discutir el pedido solicitado por el Ejecutivo. Foto: composición LR

El predictamen de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados recomienda no aprobar el pedido de facultades legislativas del Gobierno de Keiko Fujimori y enviarlo al archivo. La República pudo acceder al documento de 205 páginas, que analiza la Proposición Legislativa 00098-2026-2031-CD. Con esa norma, el Ejecutivo solicitó permiso para dictar normas con rango de ley durante 120 días calendario.

El pedido abarca ocho áreas, entre ellas seguridad, migración, micro y pequeñas empresas, empleo, impuestos y vivienda. Según el predictamen, el Ejecutivo no cumplió lo que exige la Constitución para este tipo de solicitudes. La comisión consideró que las materias son demasiadas, poco precisas y sin urgencia demostrada.

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Predictamente recomienda archivar el pedido de facultades del Gobierno. Foto: La República

El texto precisó que el Congreso puede delegar asuntos concretos, no temas generales ni sectores completos. Añadió que el Legislativo no puede aprobar una ley en blanco que, en manos del Ejecutivo, termine en normas contrarias al interés de la población.

La exposición de motivos del Gobierno tiene 436 páginas y la fórmula de ley suma más de 20 adicionales. El predictamen advirtió que el pedido toca a los 19 sectores del Ejecutivo y que casi no deja aspecto de gobierno fuera. En esa lectura, el Ejecutivo pasaría a ser el legislador principal.

El documento todavía está incompleto. En la primera página, la fecha de la sesión y los nombres de los diputados que votaron a favor aparecen en blanco. Lleva la firma de la presidenta de la comisión, Giannina Avendaño Vilca.