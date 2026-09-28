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Política

Belmont envía mensaje a su bancada por apoyar censura contra Astudillo: “El que traiciona se va, aunque me quede con uno"

El líder del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont, rechazó que los congresistas de su bancada respalden la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo. Ricardo Belmont sostuvo que una gestión requiere al menos seis meses para ser evaluada y advirtió con retirar del partido a quienes mantengan su voto a favor de la moción.

Ricardo Belmont rechaza que su bancada apoye la moción de censura contra el ministro del Interior.
Ricardo Belmont rechaza que su bancada apoye la moción de censura contra el ministro del Interior.Composición/LR
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El líder del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont, rechazó la postura adoptada por la bancada de su agrupación al respaldar la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo. Durante una entrevista en RPP, Belmont calificó la actuación independiente de sus legisladores como una falta de lealtad al compromiso firmado con el partido y advirtió con expulsar a senadores o diputados que insistan en votar a favor de la salida del titular del Mininter.

"En Obras tenemos una filosofía: nosotros somos un partido distinto. El que traiciona se va, aunque me quede con uno", mencionó vía RPP.

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Criterios de evaluación en el Mininter

El exalcalde de Lima argumentó que el Parlamento comete un error al intentar retirar a un ministro de manera apresurada, pues considera que interrumpir una gestión al poco tiempo de asumir el cargo destruye cualquier plan de seguridad. Belmont argumentó su posición en su propia experiencia en la administración pública y sostuvo que la toma de decisiones exige un periodo mínimo de adaptación antes de aplicar el control político.

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"Se necesitan seis meses para sacar un ministro. Tú no puedes sacar un ministro al mes; destruyes un plan cualquiera. Yo fui alcalde y yo como alcalde pido seis meses, porque recién a los seis meses tienes la mirada del escenario y cambias de estrategia", explicó.

Frente a las diferencias en el interior del partido, el dirigente indicó que citó a la totalidad de parlamentarios de Obras para exigir explicaciones y definir una posición institucional uniforme. Belmont mencionó que los senadores y diputados de la agrupación alcanzaron sus curules bajo un compromiso firmado, por lo que desobedecer la línea representa un quiebre de lealtad con el electorado.

En ese sentido, reiteró que prefiere perder la representación en el Congreso antes que tolerar indisciplinas internas. "Ellos están sentados en los vagones representando la camiseta peruana. Nos ven como un club, pero no se puede cambiar de camiseta en el medio tiempo. Yo prefiero perder con honra que ganar sin ella. La política se ha maleado porque no hay lealtad a la locomotora que arrastra los vagones".

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La bancada señala que el tema fue aclarado

En respuesta a las declaraciones de Belmont, el vocero de la Cámara de Diputados de Obras, Víctor Piñán, indicó que ya coordinaron con el fundador del partido. "Eso ya se aclaró con el señor Belmont. El vocero del Senado, el señor Daniel Barragán, ha conversado con Ricardo Belmont y ha tomado una posición, y obviamente está en la misma línea de la decisión que hemos tomado como bancada", sostuvo.

Además, Piñán agregó que explicaron sus razones al dirigente. "Ya se ha conversado con él, se le han dado los argumentos y eso ha quedado claro con el señor Belmont".

Por su parte, el vocero de la Cámara de Senadores de Obras, Daniel Barragán, descartó que exista un acto de deslealtad e indicó que el respaldo a la moción recoge la demanda de la ciudadanía frente a la inseguridad.

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"Para empezar, no ha dicho que ha sido traicionado. Lo que ha dicho es que se hacen cosas contrarias. En ningún momento ha dicho que ha sido traicionado. Lo que pasa es que los diputados reflejan lo que pide la población. Entonces, ellos están firmando un documento donde refleja eso", explicó.

Barragán señaló que la firma del documento no cierra la posición final de la bancada y confirmó un encuentro con la dirigencia del partido. "En realidad, si hay censura o no hay censura todavía no se ha definido. (…) Hoy va a haber una reunión con nuestro líder Ricardo Belmont".

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