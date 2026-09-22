JEE Lima Centro archiva proceso contra Rafael López Aliaga por propaganda engañosa

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró que no existe infracción y dispuso el archivo definitivo del procedimiento sancionador contra el candidato a regidor provincial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga al determinar que la propaganda engañosa no está tipificada como falta sancionable en la ley electoral.

"El principio de legalidad y el subprincipio de tipicidad exigen que la conducta considerada como infracción esté expresamente descrita en la norma electoral. [...] De la revisión de los actuados y de los informes de fiscalización, se aprecia que los hechos imputados no se subsumen en ninguna de las infracciones tipificadas en el Reglamento de Propaganda Electoral", se lee en el documento.

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La decisión se tomó luego de evaluar los informes sobre un panel publicitario y una pinta ubicados en el distrito de Breña, que contenían la frase “¡Porky Vuelve! Alcalde de Lima”.

La revisión del caso se inició tras un informe de fiscalización emitido el 9 de septiembre de 2026, el cual detectó los dos elementos publicitarios vinculados a Renovación Popular.

Ante esto, el tribunal electoral abrió el expediente para determinar si los mensajes vulneraban el principio de veracidad al insinuar una candidatura distinta a la registrada.

En sus descargos presentados el 16 de septiembre, el personero legal del partido, Fernando Sandoval Ruiz, solicitó el archivo del caso al sostener que “la eventual vulneración del principio de veracidad no constituye, por sí misma, un tipo infractor autónomo”.

Asimismo, argumentó que los hechos denunciados no se ajustan a las faltas tipificadas en el reglamento, referidos a daños o modificaciones sobre la publicidad. Por ello, sostuvo que “la propaganda debe ser examinada integralmente y no a partir de expresiones aisladas”.

En la resolución, el JEE de Lima Centro aclaró que la norma solo sanciona "la destrucción, anulación, interferencia, deformación o alteración de la propaganda permitida".

En esa línea, el tribunal indicó que el texto del panel cuestionado formaba parte del diseño original, de modo que no se cometió ninguna de estas faltas.

Además, la autoridad electoral precisó que "aun cuando el contenido de la propaganda pudiera ser materia de cuestionamiento", este no puede sancionarse si la conducta no está previamente tipificada en la ley.

“En consecuencia, al no configurarse un tipo infractor autónomo en la normativa vigente, corresponde declarar la inexistencia de infracción y disponer el archivo definitivo del procedimiento”.