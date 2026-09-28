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Política

Roberto Burneo sobre si López Aliaga recibiría las credenciales de alcalde: "Es el Pleno el que tomará un decisión"

El presidente del JNE no indicó si la decisión será comunicada antes o después de las elecciones de este 4 de octubre. “Ya hemos indicado que vamos a tomar las decisiones cuando el Pleno pueda hacerlo. Yo les daré la información cuando ya tengamos una decisión”, dijo a la prensa.

Roberto Burneo, informó que será el Pleno del órgano electoral el que tomará la decisión de si se entregará las credenciales de alcalde a Rafael López Aliaga si es que la lista de Renovación Popular resulta ganadora
Roberto Burneo, informó que será el Pleno del órgano electoral el que tomará la decisión de si se entregará las credenciales de alcalde a Rafael López Aliaga si es que la lista de Renovación Popular resulta ganadora
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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que será el Pleno del órgano electoral el que tomará la decisión de si se entregará las credenciales de alcalde a Rafael López Aliaga si es que la lista de Renovación Popular resulta elegida en las elecciones de este domingo 4 de octubre.

“Yo no puedo hacer una opinión personal, ni siquiera como presidente, es el pleno el que va a tomar ya las decisiones”, anunció y agregó que se encuentran en sesión permanente.

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Tampoco indicó una fecha exacta: “Ya hemos indicado que vamos a tomar las decisiones cuando el Pleno pueda hacerlo. Yo les daré la información cuando ya tengamos una decisión”.

Exhortó a los ciudadanos a monitorear los canales oficiales del organismo porque todas las decisiones son públicas.

Rafael López Aliaga asegura que puede asumir como alcalde

Al ser consultado por el tema, López Aliaga mencionó que por ley si es que no hay alcalde debe asumir el primer regidor de la lista.

“Piña pues. No hay ley que habilite al JNE a proclamar a otro regidor. Tú no puedes dar leyes a tu capricho”, dijo en entrevista a Canal N.

Si ellos quieren cambiar una norma tendrían que ir al Congreso y ya no sería para este periodo.

Anteriormente, a mediados de septiembre, el ex candidato presidencial mencionó que él no está postulando al cargo de alcalde sino al de primer regidor, por lo que no tiene ninguna prohibición legal.

"Lo que dice la Constitución es ‘prohibido candidatear -el verbo es muy importante en derecho- a ser alcalde de Lima'. Yo no he candidateado a alcalde de Lima. Yo estoy candidateando a teniente alcalde o primer regidor, y teniendo a Lucho Rubio como alcalde. Toda la panelería que tú ves, que se hizo hace 2 meses, está con Lucho Rubio y Rafael López Aliaga. Yo he estado fuera de Lima, inclusive, 21 días, hasta saber la decisión de Lucho Rubios", declaró a RPP.

Por ello dijo que es una “mentira” decir que está postulando a una "reelección”.

Finalmente, explicó que en el supuesto caso que Renovación Popular gane en Lima, se tendría que aplicar la norma.

“Allí tienen que aplicar la ley, en el artículo 24. Así de simple. El derecho es muy lógico, es muy articulado. Aquí no estamos con caprichos, con qué me provoca, qué deseo, qué siento. Tiene una articulación lógica", anotó.

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