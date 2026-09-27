Colchado no respaldará censura contra ministro del Interior: "Dar plazos no es esperar con los brazos cruzados"

Colchado no respaldará censura contra ministro del Interior: "Dar plazos no es esperar con los brazos cruzados"

Harvey Colchado, diputado de Ahora Nación, no respaldará la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo. Sin embargo, resaltó que “dar plazos no es quedarse con los brazos cruzados”, pues hasta diciembre fiscalizará la gestión del titular del Mininter en base a ejes concretos, pero que de suceder algo que amerite su salida antes de ello, sí apoyará una censura.

Tal decisión fue comunicada por medio de una carta pública dirigida a sus compañeros de bancada.

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En la misma explica que uno de sus principales motivos es que “censurar hoy, justo antes de los ascensos a general, puede abrirle las puertas del Mininter a quienes quieren enterrar cualquier reforma policial”.

En su lugar, evaluará mes a mes la gestión de Astudillo en base a cinco ejes: depuración, investigadores criminales, inteligencia, equipamiento, ascensos.

Los indicadores, explica, toman sentido teniendo en cuenta las últimas gestiones en el máximo cargo de la PNP.

“Desde 2021, la Policía ha tenido ocho comandantes generales, cinco de ellos investigados por la justicia. Ese cuestionado alto mando, en seis años, ascendió a varios malos generales y colocó a malos oficiales en puestos para lucrar, relegando a policías buenos y honestos”, anotó.

Recordó que el en agosto dijo que “la incompetencia tenía nombre” y para él era el del comandante general Óscar Arriola. “Arriola ya se fue, pero dejó a muchos de los suyos en puestos clave, quienes deben ser cambiados”, anotó.

Así, sus indicadores buscan que se concrete el retiro de esos, según él, malos elementos.

En el eje Depuración busca: “Que en 30 días se concrete la reasignación y depuración de oficiales, tomándose en cuenta el mérito, la producción (capturas) y la identificación de antecedentes y posibles vínculos criminales (contrainteligencia). Lo mismo con respecto a los suboficiales, en un plazo de 90 días. Al finalizar el año, quienes representen un perjuicio para la institución deberán ser pasados a la situación de retiro”.

Referente a investigadores criminales, busca que “la proporción de policías dedicados a la investigación criminal suba del 9% al 15%, y progresivamente al 20%”.

En en tanto, en Inteligencia, busca “que el dinero de inteligencia llegue a los Departamentos de Investigación Criminal (Depincri) y a las unidades de investigación”. Para eso, propone modificar el Decreto Supremo N° 012-2025-IN, aprobado durante la gestión del general Arriola.

Respecto a equipamiento, propone que la Policía reciba equipamiento con prioridad para las unidades que investigan y persiguen el crimen.

Finalmente, en Ascensos, considera que “el proceso de ascensos a general se haga con verdadera meritocracia y transparencia”. En ese sentido, plantea que “la entrevista a los coroneles sea pública y se conozca como fueron calificados los generales”.