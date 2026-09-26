JNE registra 83 casos de amenazas y ataques contra candidatos en 21 regiones

Eugenia Zegarra, funcionaria del JNE, informó sobre la necesidad de prevenir situaciones de riesgo en la campaña electoral.

Eugenia Zegarra, funcionaria del JNE, informó sobre la necesidad de prevenir situaciones de riesgo en la campaña electoral. Foto: difusión

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reportó hoy un total de 83 casos de amenazas, extorsiones y ataques contra candidatos que participan en las Elecciones Regionales y Municipales en 21 regiones del país, según informó Eugenia Zegarra, directora nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del organismo, vía Andina.

“Son 83 casos que hemos podido reportar y tienen que ver con 21 regiones. Las regiones que mayormente registran los casos son Lima, La Libertad, Áncash, Cajamarca y Junín. Y esto coincide con el mapa de alta conflictividad en algunas regiones”, indicó la funcionaria.

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De acuerdo con las estadísticas oficiales del JNE, la mayor concentración de casos se reporta en Lima con 21 incidencias y La Libertad con 16. A estas les siguen Áncash y Junín con 7 cada una, Cajamarca con 5 y Piura con 4.

Ica, Callao y Ayacucho registran 3 casos cada una; San Martín y Huánuco, 2; mientras que Huancavelica, Moquegua, Puno, Tumbes, Lambayeque, Ucayali, Apurímac, Arequipa y Amazonas contabilizan 1 caso cada una.

Desde el JNE manifestaron el rechazo ante cualquier manifestación de violencia en la actual contienda electoral de las ERM 2026. Además, la representante del organismo advirtió sobre la velocidad en el incremento de las agresiones.

"Lamentablemente, estos ataques se están incrementando día a día, de tal suerte que ha habido en 9 días alrededor de 23 acciones que tienen que ver con amenazas, extorsiones y ataques directos en esta contienda electoral".

Dentro de las indagaciones realizadas por el organismo electoral, la institución realiza un seguimiento al crimen de la periodista y candidata a gobernadora regional de Áncash, Susy Isabel Aponte Polo.

“Estamos haciendo seguimiento y monitoreo de la atención que se le está dando en la investigación que se está siguiendo ya en la Fiscalía y esto va en avance porque nos interesa también que estos hechos no queden impunes. Preocupados también porque esto ha sido en un acto público y a la luz del día, las condiciones han sido realmente preocupantes”, declaró la funcionaria.

Pautas y recomendaciones de seguridad

Frente al panorama de riesgo que involucra a los aproximadamente 97 mil candidatos a nivel nacional, Zegarra señaló la necesidad de compartir orientaciones para que los eventos proselitistas y los cierres de campaña se desarrollen de la mejor manera para todos los actores políticos.

“Sí preocupa porque en realidad estos actos de carácter público, aun en ambientes cerrados, concurren varias personas; debieran prestarse con las garantías del caso. Por eso el Jurado Nacional de Elecciones, en su página web, está publicando y se ha precisado algunas pautas para solicitar las garantías de orden público en concentraciones de índole político”, sostuvo.

Precisó que las solicitudes de garantías institucionales deben ser presentadas por el representante legal o personero legal de cada organización política. En el caso específico de Lima Metropolitana y el Callao, los trámites se realizan ante la Dirección General de Gobierno del Interior, mientras que en provincias se gestionan ante las prefecturas y subprefecturas.

“¿Por qué interesa utilizar este mecanismo legal? Porque haciendo esta solicitud, que tiene valor de declaración jurada, lo que se logra es que la Policía Nacional pueda prestar las garantías de orden público que se necesitan para las presentaciones que darán los candidatos en lugares abiertos al público”, manifestó.