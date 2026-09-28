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Mano Menezes confiesa que aplica modelo de Ricardo Gareca en Perú, pero aclara: "No estoy aquí para ilusionar a nadie"

Luego de la dura goleada sufrida ante Estados Unidos, el entrenador brasileño brindó detalles del diagnóstico que realizó sobre el presente del fútbol peruano y su proyecto con la selección mayor.

Mano Menzes lleva solo un triunfo desde que asumió las riendas de la selección peruana. Foto: composición LR/Telemundo/AFP
Mano Menzes lleva solo un triunfo desde que asumió las riendas de la selección peruana. Foto: composición LR/Telemundo/AFP
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La goleada ante Estados Unidos desnudó la compleja crisis que afronta el fútbol peruano. Luego de recibir cuatro tantos en su primer amistoso internacional de fecha FIFA, el entrenador Mano Menezes indicó que a su equipo le “falta trabajo” para obtener mejores resultados.

Durante su intervención en conferencia de prensa, el estratega de 64 años expuso su diagnóstico sobre la realidad del balompié nacional. Además, señaló que en la selección peruana mayor se aplica un proyecto similar al de Ricardo Gareca.

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Mano Menezes aplica el modelo de Ricardo Gareca

En un primer momento, Mano Menezes indicó que entregó un informe a la FPF, donde se detalla la precariedad presente en los clubes, y resaltó la necesidad de tener una “decisión política con todos sus dirigentes” para mejorar.

Al ser consultado sobre la situación de los futbolistas jóvenes, el técnico admitió que los otros países del continente nos llevan mucha diferencia. En ese sentido, para contrarrestar este escenario en la selección peruana mayor, se está implementando un modelo similar al que trajo éxito con Ricardo Gareca.

“Tenemos pocos con minutos jugados. Es muy difícil traer a la selección principal jugadores jóvenes que ni siquiera entran en sus equipos para jugar. Estaba viendo el Colombia-Perú de la primera ronda en el torneo sub-20 (Juegos Suramericanos). Estábamos con la red de Colombia y el locutor describió todo lo que había hecho un jugador que recién estaba ingresando. Yo miré nuestros chicos y se ve que tienen dificultades porque no juegan; entonces, estamos haciendo torneos como ese, después vamos a jugar con Ecuador y Brasil que nos causará dificultades extremas, para estar mínimamente preparados para el Sudamericano de enero”, explicó.

Además añadió: “Con la selección mayor vamos a tener que caminar igual. Ya se hizo antes. Cuando Perú tuvo el éxito con Gareca también fue así: se separó un grupo y se trabajó con ese grupo con todas las fuerzas para minimizar la diferencia que tenemos y que está todo el año presente cuando nuestros equipos y clubes van a jugar Libertadores o Sudamericana. Y que no puede ser tan grande (diferencias con otros países) porque sabes que sin igualar eso no es posible ilusionarse. Yo no estoy aquí para ilusionar a nadie”.

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Próximo partido de la selección peruana

El segundo partido de la selección peruana será frente a su similar de México en la ciudad de Nueva Jersey.

  • Perú vs. México | martes 29 de septiembre del 2026 | 8.00 p. m. (hora peruana)
  • Perú vs. Canadá | sábado 3 de octubre del 2026 | 1.00 p. m. (hora peruana)
  • Perú vs. Colombia | martes 6 de octubre del 2026 | 6.00 p. m. (hora peruana).

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