Plan Escudo: Más de 4 mil policías y militares son movilizados en distintas rutas de Lima

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La tentación de militarizar la seguridad pública para sofocar el crimen organizado se extiende por diversos sectores de Lima Metropolitana, aun cuando sus resultados a corto plazo generen profundos cuestionamientos.

Ante el alarmante avance de la extorsión y el sicariato, el gobierno viene movilizando a más de 4 mil policías y militares por patios de maniobras, paraderos y rutas del transporte público, dentro del Plan Escudo, para prevenir esos delitos y proteger a transportistas y pasajeros.

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Según se informó desde el Ministerio del Interior, serán 100 los nuevos agentes adicionales, especializados en inteligencia e investigación que se han sumado a la activación de controles en las vías primarias y secundarias de la capital.

Las bandas criminales, nacionales y extranjeras, han tomado como una de sus principales formas de financiación la extorsión que, de acuerdo con un reporte del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, es un delito que entre agosto de 2024 y mayo de 2026 causó 214 atentados contra el transporte público en Lima y Callao.

Estos ataques dejaron en ese período un total de 283 víctimas, de las cuales 152 personas fallecieron y 131 resultaron heridas.

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Desde esta semana, día y noche, la Policía, con el apoyo del Ejército, viene ejecutando un amplio despliegue operativo en zonas estratégicas de Lima Metropolitana. Estas acciones de seguridad y patrullaje preventivo se realizan para garantizar el normal desarrollo de las operaciones del servicio de transporte urbano.



Los operativos comprenden el acompañamiento policial a unidades de transporte desde el inicio de sus recorridos, así como la vigilancia permanente en las empresas, entre las que destacan Vipusa, Nuevo Perú, El Cóndor, Roluesa, Etuchisa, Santa Catalina, Línea 73, Translima, Huascar/Aquarius, Etcimosa, ETUSA y Nueva América, entre otras.

Estas operaciones se desarrollan en diversos sectores como Puente Nuevo, Puente Tres Ruedas, Puente Atocongo, Pamplona, Primera de Pro, Puente Piedra, Vía de Evitamiento, Panamericana Norte y otras rutas, donde se ha reforzado la seguridad de transportistas, pasajeros y ciudadanía en general mediante patrullajes preventivos, puestos fijos de vigilancia y acciones de inteligencia policial.





"Solo en Lima Sur hay cerca de 14 patios de maniobra, en todos van a ver presencia policial y del Ejército. Eso es lo que estamos haciendo, ya hemos tomado las acciones pertinentes", explicó el ministro del Interior, César Astudillo.

Detalló que el Plan Escudo no se limita a la presencia física en las calles, sino que también contempla labores permanentes de inteligencia conjunta entre la PNP y las FF.AA.

"A esto se suma un trabajo totalmente integrado de inteligencia. La inteligencia policial y la inteligencia de las Fuerzas Armadas actuarán permanentemente. Eso es lo que nos da la seguridad y la certeza de los movimientos que se vienen haciendo para anticiparnos a la delincuencia", sostuvo.

La estrategia, impulsada por el Mininter, busca reforzar la protección del transporte público y prevenir nuevos ataques extorsivos contra este sector, en un contexto de creciente criminalidad que afecta a los transportistas.

Las autoridades aseguran que, en forma continua, se están supervisando las distintas medidas de protección implementadas como la presencia permanente de efectivos policiales y militares, el patrullaje motorizado en las rutas, la instalación de puestos fijos de vigilancia y el acompañamiento en ruta a las unidades de transporte.

También se está verificando que las unidades incorporadas al Plan Escudo estén interconectadas con la Central de Emergencia 105 de la PNP. Esto permitirá una respuesta rápida y articulada ante cualquier situación de riesgo.

Sin embargo, algunos dirigentes de transportistas criticaron el Plan Escudo para frenar las extorsiones: "solo es para la foto", aseguran.

Sin embargo, en el público también existen cuestionamientos sobre las funciones que pueden cumplir las Fuerzas Armadas frente a la delincuencia. "Es una buena iniciativa, pero creo que falta más servicio de inteligencia y leyes más severas", señaló otro ciudadano.

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En esa línea, Alexandra Ames, especialista en políticas públicas, explicó que los militares deberían actuar bajo la estrategia del Ministerio del Interior y la Policía, ya que existen funciones, como la detención de personas que cometen delitos, que corresponden a los agentes policiales.

Para el exministro del Interior Gastón Rodríguez, las Fuerzas Armadas tienen un ámbito de acción diferente al de la Policía Nacional y su presencia por sí sola no representa una solución a la inseguridad.

Sin embargo, el exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, Luis Herrera, manifestó que el Plan Escudo es para disuadir y que se complementa con inteligencia. Consideró positivo que todos los organismos de inteligencia se reúnan para trabajar en un solo enfoque.