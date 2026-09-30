Dina Boluarte: archivan investigación contra expresidenta por presunto enriquecimiento ilícito

La Fiscalía de la Nación archivó la investigación contra Dina Boluarte por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado. La decisión correspondió a la Carpeta Fiscal 54-2025 y comprendió el periodo entre el 16 de marzo y el 31 de diciembre de 2024, cuando la exmandataria ejercía la Presidencia de la República. El abogado de la exjefa de Estado, Juan Carlos Portugal, informó sobre la medida a través de sus redes sociales.

La investigación buscaba determinar si la entonces presidenta había registrado un incremento patrimonial que no pudiera ser explicado con sus ingresos. Según el comunicado difundido por la defensa, la Fiscalía concluyó que no encontró elementos que acreditaran un desbalance patrimonial sin justificación durante el periodo revisado.

Video destacado ¿CÓMO FUNCIONA UN PARTIDO POLÍTICO? ¿DE DÓNDE SACAN DINERO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El análisis fiscal también comprendió sus ingresos, egresos y depósitos. La defensa de Boluarte sostuvo que el Ministerio Público encontró una relación entre esos movimientos económicos y la información declarada ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). Además, afirmó que no se identificaron depósitos cuyo origen fuera desconocido.

La investigación incluyó el Informe Pericial Contable Financiero 04-2026, elaborado por peritos oficiales del Ministerio Público. El análisis concluyó que los ingresos registrados correspondieron a rentas de trabajo obtenidas durante su actividad como funcionaria pública y que estos guardaban relación con sus declaraciones del impuesto a la renta.

Fiscalía descartó desbalance patrimonial y abuso del cargo

La Fiscalía de la Nación también determinó, según la defensa, que no existieron elementos que relacionaran el patrimonio analizado con un supuesto abuso del cargo presidencial. El Ministerio Público no encontró una relación entre las funciones que desempeñó Boluarte y el resultado económico revisado en la investigación.

Otro punto considerado fue la procedencia de los depósitos registrados durante el periodo investigado. El comunicado de los abogados sostuvo que no se hallaron abonos de origen desconocido. La revisión también tomó en cuenta la información tributaria presentada por la exmandataria ante la SUNAT.

El archivo corresponde a esta investigación específica por enriquecimiento ilícito agravado. La decisión no implica el cierre de las otras investigaciones que afrontó Boluarte por hechos distintos durante su gestión y por otros presuntos delitos.