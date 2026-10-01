Contactos de Fernando Cerimedo tienen relación con Keiko Fujimori

En sociedad. Fernando Cerimedo y Adrián Rivas socios con Brad Parscale en la empresa Numen. Rivas también está asociado con el amigo y asesor de Keiko Fujimori, Carlos Díaz-Rosillo. Foto: Facebook Nadia Beller

En sociedad. Fernando Cerimedo y Adrián Rivas socios con Brad Parscale en la empresa Numen. Rivas también está asociado con el amigo y asesor de Keiko Fujimori, Carlos Díaz-Rosillo. Foto: Facebook Nadia Beller

La abogada boliviana Nadia Beller publicó fotografías de su expareja, el operador argentino Fernando Cerimedo, también conocido como 'el rey de los troles' en algunos países latinoamericanos, en las que aparecen personas relacionadas con la presidenta Keiko Fujimori.

La jefa de Estado ha dicho que no ha tenido vinculación alguna con Fernando Cerimedo. Pero La República publicó una fotografía del evento en la que participó con su amigo y asesor, el argentino Damián Valenzuela Mayer, el 10 de febrero de este año en Florida, Estados Unidos, en la que aparece conversando con Cerimedo. En esa reunión del orgullo latino en la que se le dio un premio al 'rey de los troles', también aparece otro consultor argentino, Andrés 'Andy' Rivas, socio de Cerimedo, dialogando con Keiko Fujimori.

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En las nuevas fotografías que difundió Nadia Beller en su cuenta de Facebook se observa un encuentro entre Fernando Cerimedo, Andrés 'Andy' Rivas y otros dos personajes relevantes: el exestratega digital de Donald Trump en 2016 y 2020, Brad Parscale, y el hijo del mandatario estadounidense, Donald Trump Jr. Según Beller, la reunión se registró en febrero de este año.

Para la investigación sobre la presunta intromisión de Fernando Cerimedo en las elecciones presidenciales peruanas de este año, las fotografías reveladas por la expareja del operador argentino confirman la relación de este con personajes del entorno de Keiko Fujimori.

Como ha revelado La República, Fernando Cerimedo se reunió en varias oportunidades con el director del Centro Adam Smith para Libertad Económica, de la Universidad Internacional de Florida (FIU), el cubano-estadounidense Carlos Díaz-Rosillo, asesor y amigo de Keiko Fujimori. Consultado por este diario, Díaz-Rosillo alegó que tuvo encuentros casuales con Cerimedo. Sin embargo, el socio de este, Andrés 'Andy' Rivas, fue designado por Díaz-Rosillo como representante del Centro Adam Smith para la Libertad Económica en Montevideo, Uruguay.

Vinculados. Andy Rivas, Fernando Cerimedo con Díaz-Rosillo, el consejero de Fujimori, juntos en una cena el 27 de enero de este año. Foto: difusión

Puntos de Encuentro

Fernando Cerimedo y Andrés 'Andy' Rivas son socios a su vez de Brad Parscale, lo que explica la fotografía de los tres juntos con Donald Trump Jr. en febrero de este año.

El exestratega digital de Donald Trump en 2016 y 2020, Brad Parscale y Fernando Cerimedo manejan la empresa consultora Numen, con sede en Buenos Aires, que trabajó para las campañas del argentino Javier Milei, del hondureño Nasry Asfura y del boliviano Rodrigo Paz. Los tres ganaron presidencias.

“Brad (Parscale) puso toda la infraestructura con la que yo trabajo”, confesó 'el rey de los troles' al diario 'The New York Times', el 4 de diciembre de 2025, refiriéndose a las tecnologías que ofrecen las empresas de Parscale, EyesOver y Campaign Nucleus. Precisamente, Cerimedo llegó al Perú el 28 de julio de este año, en representación de Brad Parscale. La República reveló que en la misma fecha estuvieron en la ceremonia de juramentación presidencial de Keiko Fujimori, los asesores Damián Valenzuela Mayer y Carlos Díaz-Rosillo, y otro socio de Cerimedo, el español Javier Negre, director del portal 'La Derecha Diario'.

El 10 de febrero de este año en Florida, Keiko Fujimori con Cerimedo, Rivas y Damián Valenzuela. Rivas tiene relación con el centro de estudios que dirige Díaz-Rosillo, quien contrató a Keiko Fujimori. Foto: La República

En el banquillo boliviano

Nadia Beller le dijo a este periódico que Cerimedo le confió que asistiría a la ceremonia, pero al final no se concretó. Sin embargo, como se ha indicado, ya se habían visto el 10 de febrero de este año en la gala latina de Florida, donde también estuvieron Damián Valenzuela y Adrián 'Andy' Rivas.

Beller ha difundido además varios chats que cruzó con Cerimedo en los que comentan los resultados electorales de la primera y segunda vuelta en el Perú. Incluso comentó a Beller que los votos del extranjero eran más importantes que los de las provincias andinas en el caso de Keiko Fujimori.

La abogada boliviana también divulgó listas de contactos del operador argentino, en las que aparece el proyecto ciudadano de vigilancia electoral denominado Ojo de Cóndor, cuyo supuesto objetivo era hacer un conteo paralelo de votos para evitar un potencial fraude electoral.

La estrategia de intromisión en los procesos electorales latinoamericanos por parte de Fernando Cerimedo tiene dos características.

a) Dañar la reputación de los candidatos competidores mediante tendencias de opinión alimentadas con información falsa, difundida en redes sociales por miles de usuarios falsos, o medios periodísticos expresamente creados para dicho fin.

b) Cuando las cifras son adversas a los candidatos que reciben la asesoría de Cerimedo y Parscale, se construyen narrativas sobre falso fraude electoral, creando para tal finalidad iniciativas ciudadanas que difunden cifras contrarias al conteo oficial electoral.

La presencia de Cerimedo y Parscale, y otros personajes asociados como Carlos Díaz-Rosillo, Andrés 'Andy' Rivas y Javier Negre, indicaría que la misma modalidad pudo haber sido aplicada en la pasada elección presidencial.

Por esta razón, es trascendental la información que Nadia Beller ha aportado a las autoridades bolivianas que investigan a Fernando Cerimedo, no solo por presuntamente haber ordenado asesinar a su expareja, sino también por enriquecimiento ilícito, usurpación de funciones y por la presunta protección a vuelos del narcotráfico.

Recientemente, el Senado boliviano aprobó la instalación de una comisión investigadora del caso Cerimedo, que incluirá sus eventuales vínculos con el presidente Rodrigo Paz y otros funcionarios del gobierno. Cerimedo tenía una 'granja de bots' en territorio boliviano. 'El rey de los troles' todavía dará que hablar.