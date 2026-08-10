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Matan a dos adolescentes y dejan otro herido mientras estaban reunidos en vivienda de Ventanilla

El ataque a los jóvenes ocurrió en la avenida Prolongación Neptuno. Familiares de las víctimas trasladaron a los heridos en mototaxis tras los hechos.

Dos adolescentes, de 16 y 17 años, fueron asesinados a balazos en Ventanilla por presuntos sicarios. Un tercer menor resultó herido y se encuentra internado en el hospital local.
Dos adolescentes, de 16 y 17 años, fueron asesinados a balazos en Ventanilla por presuntos sicarios. Un tercer menor resultó herido y se encuentra internado en el hospital local. | América Noticias
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Dos adolescentes, de 16 y 17 años, fueron asesinados a balazos durante un ataque perpetrado por presuntos sicarios en el asentamiento humano 24 de Junio, en Ventanilla. Un tercer menor resultó herido y permanece internado en el Hospital de Ventanilla.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, en una vivienda ubicada en la avenida Prolongación Neptuno. Dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y dispararon una ráfaga de balas contra el inmueble, donde se encontraba reunido un grupo de jóvenes.

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Tras el ataque, familiares auxiliaron a los tres adolescentes y los trasladaron en mototaxis para recibir atención médica. Sin embargo, los menores de 16 y 17 años fallecieron cuando eran llevados a un establecimiento de salud.

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Policía analiza cámaras para identificar a sicarios

La Policía Nacional inició las investigaciones para identificar a los responsables del doble homicidio. Los agentes vienen revisando las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores de la avenida Prolongación Neptuno, con el objetivo de reconstruir la ruta de los atacantes y su posterior fuga.

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Ministerio Público

Peritos de criminalística también recogieron los casquillos encontrados frente a la vivienda para realizar los respectivos análisis balísticos. La Fiscalía de turno participa en las diligencias para determinar las circunstancias y el móvil del ataque.

El hecho generó preocupación entre los vecinos del asentamiento humano 24 de Junio, quienes pidieron mayor presencia policial ante los recientes episodios de violencia registrados en la zona.

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