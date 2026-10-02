Colombia vs Paraguay EN VIVO: hora y canal del amistoso internacional por la fecha FIFA 2026

Colombia vs Paraguay EN VIVO juegan HOY viernes 2 de octubre, desde las 7.00 p. m. (hora peruana), por la fecha FIFA. El partido se llevará a cabo en el Sports Illustrated Stadium, con transmisión por TV a cargo del canal Bicolor+ Premium. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Tras el empate 1-1 ante México, la selección de Colombia afrontará su siguiente amistoso internacional ante su similar de Paraguay. El conjunto ‘guaraní’, llega a este partido luego de vencer por 2-0 a Bolivia en su último duelo por fecha FIFA. Un dato a tener en cuenta es que los dirigidos por Gustavo Alfaro no vencen al cuadro cafetero desde hace 9 años.

Horarios por país del partido Colombia vs Paraguay

El duelo entre Colombia y Paraguay se disputará el viernes 2 de octubre, desde las 7.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 6.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (sábado 3/10)

Canal para ver Colombia vs Paraguay

El partido entre Colombia y Paraguay, por el amistoso internacional de fecha FIFA, será transmitido por la señal de Bicolor+ Premium.

Estadio donde se juega Colombia vs Paraguay

Colombia y Paraguay disputarán este encuentro en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Estados Unidos. Este recinto tiene capacidad para albergar a 25.000 espectadores.

Pronóstico de Colombia vs Paraguay

Las principales casas de apuestas dan como favorita a Colombia sobre Paraguay.

Betsson: gana Colombia (1,72), empate (3,45), gana Paraguay (4,90)

Betano: gana Colombia (1,78), empate (3,60), gana Paraguay (4,85)

Bet365: gana Colombia (1,67), empate (3,50), gana Paraguay (4,75)

1XBet: gana Colombia (1,80), empate (3,72), gana Paraguay (5,10)

Caliente: gana Colombia (1,74), empate (3,55), gana Paraguay (4,90)

Doradobet: gana Colombia (1,69), empate (3,60), gana Paraguay (4,75).

Alineaciones Colombia vs Paraguay: posibles formaciones

Colombia: Montero; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Angulo; Ríos, Orozco, Puerta; Arias, Gómez y Suárez.

Montero; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Angulo; Ríos, Orozco, Puerta; Arias, Gómez y Suárez. Paraguay: Olveira; Cáceres, Villasanti, G. Gómez, Alderete, Maidana; Almirón, D. Gómez, Galarza, Enciso y Arce.

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