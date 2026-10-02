Colombia vs Paraguay EN VIVO: hora y canal del amistoso internacional por la fecha FIFA 2026
El amistoso internacional por la fecha FIFA entre las selecciones de Colombia y Paraguay se disputará en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Estados Unidos.
Colombia vs Paraguay EN VIVO juegan HOY viernes 2 de octubre, desde las 7.00 p. m. (hora peruana), por la fecha FIFA. El partido se llevará a cabo en el Sports Illustrated Stadium, con transmisión por TV a cargo del canal Bicolor+ Premium. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Tras el empate 1-1 ante México, la selección de Colombia afrontará su siguiente amistoso internacional ante su similar de Paraguay. El conjunto ‘guaraní’, llega a este partido luego de vencer por 2-0 a Bolivia en su último duelo por fecha FIFA. Un dato a tener en cuenta es que los dirigidos por Gustavo Alfaro no vencen al cuadro cafetero desde hace 9 años.
Horarios por país del partido Colombia vs Paraguay
El duelo entre Colombia y Paraguay se disputará el viernes 2 de octubre, desde las 7.00 p. m. (hora peruana).
- Fabián Bustos es nuevo técnico de Universitario: el argentino vuelve para lograr el tetracampeonato de la Liga 1
- Mano Menezes contento tras partido de Perú ante México: "Encontramos 3 jugadores que estarán en Eliminatorias"
- Costa Rica, México: 6.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 8.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.
- España: 2.00 a. m. (sábado 3/10)
Canal para ver Colombia vs Paraguay
El partido entre Colombia y Paraguay, por el amistoso internacional de fecha FIFA, será transmitido por la señal de Bicolor+ Premium.
Estadio donde se juega Colombia vs Paraguay
Colombia y Paraguay disputarán este encuentro en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Estados Unidos. Este recinto tiene capacidad para albergar a 25.000 espectadores.
Pronóstico de Colombia vs Paraguay
Las principales casas de apuestas dan como favorita a Colombia sobre Paraguay.
- Betsson: gana Colombia (1,72), empate (3,45), gana Paraguay (4,90)
- Betano: gana Colombia (1,78), empate (3,60), gana Paraguay (4,85)
- Bet365: gana Colombia (1,67), empate (3,50), gana Paraguay (4,75)
- 1XBet: gana Colombia (1,80), empate (3,72), gana Paraguay (5,10)
- Caliente: gana Colombia (1,74), empate (3,55), gana Paraguay (4,90)
- Doradobet: gana Colombia (1,69), empate (3,60), gana Paraguay (4,75).
Alineaciones Colombia vs Paraguay: posibles formaciones
- Colombia: Montero; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Angulo; Ríos, Orozco, Puerta; Arias, Gómez y Suárez.
- Paraguay: Olveira; Cáceres, Villasanti, G. Gómez, Alderete, Maidana; Almirón, D. Gómez, Galarza, Enciso y Arce.
Últimos partidos de Colombia
- México 1-1 Colombia | 26.09.26
- Suiza 0-0 Colombia | 7.07.26
- Colombia 1-0 Ghana | 3.07.26
- Colombia 0-0 Portugal | 27.06.26
- Colombia 1-0 RD Congo | 23.06.26
Últimos partidos de Paraguay
- Bolivia 0-2 Paraguay | 27.09.26
- Paraguay 0-1 Francia | 4.07.26
- Alemania 1-1 Paraguay | 29.06.26
- Paraguay 0-0 Australia | 25.06.26
- Turquía 0-1 Paraguay | 19.06.26