Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Deportes

Partidos de hoy, viernes 2 de octubre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este viernes, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en la UEFA Nations League y en los campeonatos sudamericanos.

Turquía, Italia y Colombia hoy en sus respectivos partidos. Foto: UEFA/Selección Colombia/composición LR
Turquía, Italia y Colombia hoy en sus respectivos partidos. Foto: UEFA/Selección Colombia/composición LR
Por
google iconLa República en Google

Los partidos de este viernes 2 de octubre incluyen encuentros en la UEFA Nations League y torneos sudamericanos en una semana donde las selecciones nacionales continúan jugando a nivel mundial por los amistosos internacionales de fecha FIFA. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este viernes continúan los partidos por la Liga de Naciones. Entre los duelos más destacados están los enfrentamientos Bélgica vs Turquía y Francia vs Italia por la tercera fecha del certamen. En cuanto a las selecciones, Corea del Sur vs Venezuela y Colombia vs Paraguay serán los encuentros amistosos de hoy por la fecha FIFA.

Puedes ver

Cristiano Ronaldo abandona concentración de la selección de Portugal: “A su debido tiempo contaré la verdad”

lr.pe

Partidos de la UEFA Nations League HOY

  • Kazajistán vs Moldavia
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Chipre vs Armenia
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Letonia vs Montenegro
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Bélgica vs Turquía
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Francia vs Italia
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Bosnia-Herzegovina vs Suecia
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Hungría vs Georgia
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Polonia vs Rumanía
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Ucrania vs Irlanda del Norte
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Islas Feroe vs Eslovaquia
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos amistosos internacionales HOY

  • Corea del Sur vs Venezuela
  • Hora: 6.00 a. m.
  • Canal: Televen
  • Colombia vs Paraguay
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+ Premium

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

  • Independiente vs Instituto
  • Hora: 5.15 p. m.
  • Canal: TyC Sports
  • Boca Juniors vs Unión Santa Fe
  • Hora: 7.30 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Independiente Rivadavia vs Gimnasia y Esgrima La Plata
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ViX

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

  • Sao Paulo vs Santos
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: SporTV

Partidos de la Liga de Chile HOY

  • U. de Concepción vs Huachipato
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

  • Deportivo Cali vs Alianza
  • Hora: 7.45 p. m.
  • Canal: Win Sports

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 1 de octubre de 2026

Por Carlin | 1 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 30 de septiembre de 2026

Por Carlin | 30 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dubái invierte US$35.000 millones en el futuro aeropuerto más grande del mundo: tendrá 5 pistas y prevé abrir su primera fase en 2032

Descubrieron un gigantesco monte submarino entre Perú y Chile que supera los 2,4 km: triplica la altura del edificio más alto del mundo

Un país de América Latina, aliado firme de EE.UU., busca atraer nuevas inversiones: sus planes mineros incluyen litio y tierras raras

Deportes

Francia vs Italia EN VIVO: hora y canal del partidazo por la fecha 3 de la UEFA Nations League 2026

Universitario vs Gerdau Minas EN VIVO: hora y canal del partido por las semifinales de la Copa Brasilia de Vóley 2026

Portugal - Noruega: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 4 de la UEFA Nations League 2026

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Funcionarios municipales obstruyen investigación sobre violaciones sexuales

ONPE sanciona a Renovación Popular con multa de más de S/190 mil por mal uso de recursos públicos