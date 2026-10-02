Partidos de hoy, viernes 2 de octubre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Los partidos de este viernes 2 de octubre incluyen encuentros en la UEFA Nations League y torneos sudamericanos en una semana donde las selecciones nacionales continúan jugando a nivel mundial por los amistosos internacionales de fecha FIFA. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este viernes continúan los partidos por la Liga de Naciones. Entre los duelos más destacados están los enfrentamientos Bélgica vs Turquía y Francia vs Italia por la tercera fecha del certamen. En cuanto a las selecciones, Corea del Sur vs Venezuela y Colombia vs Paraguay serán los encuentros amistosos de hoy por la fecha FIFA.

Partidos de la UEFA Nations League HOY

Kazajistán vs Moldavia

Hora: 9.00 a. m.

Canal: ESPN

Chipre vs Armenia

Hora: 11.00 a. m.

Canal: ESPN

Letonia vs Montenegro

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Bélgica vs Turquía

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Francia vs Italia

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN

Bosnia-Herzegovina vs Suecia

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN

Hungría vs Georgia

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Polonia vs Rumanía

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Ucrania vs Irlanda del Norte

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Islas Feroe vs Eslovaquia

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos amistosos internacionales HOY

Corea del Sur vs Venezuela

Hora: 6.00 a. m.

Canal: Televen

Colombia vs Paraguay

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Bicolor+ Premium

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

Independiente vs Instituto

Hora: 5.15 p. m.

Canal: TyC Sports

Boca Juniors vs Unión Santa Fe

Hora: 7.30 a. m.

Canal: ESPN

Independiente Rivadavia vs Gimnasia y Esgrima La Plata

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ViX

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

Sao Paulo vs Santos

Hora: 6.00 p. m.

Canal: SporTV

Partidos de la Liga de Chile HOY

U. de Concepción vs Huachipato

Hora: 6.00 p. m.

Canal: TNT Sports

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY