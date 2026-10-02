Partidos de hoy, viernes 2 de octubre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este viernes, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en la UEFA Nations League y en los campeonatos sudamericanos.
Los partidos de este viernes 2 de octubre incluyen encuentros en la UEFA Nations League y torneos sudamericanos en una semana donde las selecciones nacionales continúan jugando a nivel mundial por los amistosos internacionales de fecha FIFA. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.
Este viernes continúan los partidos por la Liga de Naciones. Entre los duelos más destacados están los enfrentamientos Bélgica vs Turquía y Francia vs Italia por la tercera fecha del certamen. En cuanto a las selecciones, Corea del Sur vs Venezuela y Colombia vs Paraguay serán los encuentros amistosos de hoy por la fecha FIFA.
Partidos de la UEFA Nations League HOY
- Kazajistán vs Moldavia
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Chipre vs Armenia
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Letonia vs Montenegro
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Bélgica vs Turquía
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Francia vs Italia
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Bosnia-Herzegovina vs Suecia
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Hungría vs Georgia
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Polonia vs Rumanía
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Ucrania vs Irlanda del Norte
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Islas Feroe vs Eslovaquia
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos amistosos internacionales HOY
- Corea del Sur vs Venezuela
- Hora: 6.00 a. m.
- Canal: Televen
- Colombia vs Paraguay
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Bicolor+ Premium
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Independiente vs Instituto
- Hora: 5.15 p. m.
- Canal: TyC Sports
- Boca Juniors vs Unión Santa Fe
- Hora: 7.30 a. m.
- Canal: ESPN
- Independiente Rivadavia vs Gimnasia y Esgrima La Plata
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ViX
Partidos de la Serie A de Brasil HOY
- Sao Paulo vs Santos
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: SporTV
Partidos de la Liga de Chile HOY
- U. de Concepción vs Huachipato
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: TNT Sports
Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY
- Deportivo Cali vs Alianza
- Hora: 7.45 p. m.
- Canal: Win Sports