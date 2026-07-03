Enrique Valderrama sobre la reunión del APRA con Fujimori: "No sabía (...) Es un gesto democrático, no lo veo mal"
El excandidato presidencial del APRA afirmó, además, a La República que la prioridad de su partido debe ser lograr su reinscripción y retomar una agenda de cambio social.
- Poder Judicial rechaza pedido que buscaba suspender la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta
- Marianella Ledesma adiverte que gobierno de Keiko Fujimori buscaría retirar al Perú de la Corte IDH: "Es el siguiente paso"
El excandidato presidencial del APRA, Enrique Valderrama, se pronunció sobre la reunión que sostuvo una delegación aprista con Keiko Fujimori tras la proclamación de la lideresa de Fuerza Popular como presidenta electa. En conversación con La República, señaló que no tenía conocimiento previo de esa cita, aunque consideró que se trató de "un gesto democrático" y aseguró que "no lo veo mal".
Valderrama explicó que, según la información que recibió, el encuentro fue un saludo protocolar impulsado por dirigentes históricos del partido. Precisó que la delegación estuvo encabezada por Mauricio Mulder y Jorge del Castillo, quienes coordinaron la visita al local de Fuerza Popular.
TE RECOMENDAMOS
KEIKO FUJIMORI DA SU PRIMERA ENTREVISTA COMO PRESIDENTA ELECTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Gloria reconoce pago de 200.000 euros a expresidente español José Luis Rodriguez Zapatero para interceder en Bolivia
El exaspirante a la Presidencia marcó distancia respecto a la posibilidad de interpretar la reunión como una señal de que el APRA participará en el próximo Gobierno. A su juicio, el partido atraviesa una etapa distinta y debe concentrar sus esfuerzos en fortalecer su organización interna.
Durante el diálogo con este diario, Valderrama sostuvo que la principal tarea del aprismo es recuperar su inscripción electoral y volver a conectar con la ciudadanía mediante propuestas de cambio social. En ese sentido, indicó que todas las energías de la organización deberían dirigirse hacia ese objetivo antes que a otras iniciativas políticas.