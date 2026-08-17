Un viaje familiar por la autopista A21 en Pavía, Italia, terminó trágicamente cuando un hijo de 31 años falleció sin que sus padres lo notaran durante casi 100 kilómetros. | Composición LR/CDN

Un viaje familiar por la autopista A21 en Pavía, Italia, terminó trágicamente cuando un hijo de 31 años falleció sin que sus padres lo notaran durante casi 100 kilómetros. | Composición LR/CDN

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un trayecto familiar por la autopista A21, en la provincia italiana de Pavía, culminó trágicamente tras avanzar casi 100 kilómetros sin que los padres notaran el deceso de su hijo. El joven, de 31 años, permanecía inmóvil en la parte posterior del vehículo mientras la pareja continuaba la marcha hacia el norte del país transalpino. La alerta surgió solo al hacer una parada técnica antes de los peajes de Casteggio y Voghera.

El hecho aconteció la mañana del domingo 16 de agosto y provocó un hondo impacto por el contexto del hallazgo. "Pensábamos que estaba dormido", revelaron los parientes al medio Corriere della Sera. Pese a que los equipos de emergencia médica acudieron con rapidez a la escena, nada fue posible hacer por la vida del joven.

TE RECOMENDAMOS Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR

¿Por qué la familia tardó en notar que su hijo había fallecido en el auto?

Una familia de origen rumano viajaba en vehículo con destino a Turín. En el asiento posterior, el hombre de 31 años mantuvo un prolongado silencio tras pronunciar sus últimas frases casi 100 kilómetros atrás, según detalló Sky TG24. Esa inactividad no levantó sospechas iniciales entre sus progenitores, quienes asumieron un reposo habitual durante la ruta.

Al no obtener respuesta tras varios intentos de conversación, el conductor detuvo la marcha a las 7.30 a. m. en un área de servicio entre Casteggio y Voghera. Al tocar al pasajero, corroboraron la ausencia de signos vitales. Pese a la rápida llegada del servicio sanitario 118 de Pavía, el doctor únicamente "pudo certificar el fallecimiento".

El hombre padecía afecciones cardíacas leves y sufrió un paro repentino. De acuerdo con Corriere della Sera, la emergencia "se produjo de forma silenciosa" y sin oportunidad de solicitar auxilio, motivo por el cual los ocupantes delanteros no percibieron la tragedia al instante.

¿Qué otros siniestros viales se registraron en la circunvalación de Voghera?

Apenas dos semanas antes del trágico deceso de un hombre de 31 años acontecido el día 16, la circunvalación de esa localidad italiana fue escenario de una fuerte colisión. Durante la madrugada del sábado 1 de agosto, aproximadamente a las 6.05 a. m., un automóvil y un pequeño vehículo de recolección de residuos impactaron frontalmente. El hecho, según reportó La Provincia Pavese, dejó un saldo de tres personas heridas.

El afectado de mayor gravedad resultó ser un conductor de 54 años que circulaba en un Piaggio Porter destinado a la basura. A causa de la severidad del choque, los socorristas debieron brindarle asistencia médica de emergencia. En el segundo coche, un Renault Clio, viajaban dos jóvenes de 26 y 29 años, quienes sufrieron contusiones menores e ingresaron en código verde al hospital local.

Para auxiliar a las víctimas y despejar la calzada, acudieron los bomberos de Pavía junto a personal del sistema sanitario. Las fuerzas de seguridad abrieron una investigación para esclarecer la dinámica del choque. Aunque ambos percances viales carecen de vínculo directo, los dos episodios sucedieron durante el mismo mes dentro de la provincia de Pavía.