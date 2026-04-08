El Perú no tiene 30,000 soldados, como dijo el candidato presidencial Enrique Valderrama

El candidato presidencial del APRA, Enrique Valderrama, aseguró en el debate de candidatos organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que en el Perú hay 30.000 soldados. Sin embargo, esta cifra es inferior incluso al número de militares que se encuentran únicamente en etapas de formación, según registros oficiales del Estado.

Es necesario precisar que las cifras manejadas en esta verificación son estimadas, pues al tratarse de un asunto de seguridad y defensa nacional, los valores reales exactos son considerados información clasificada o reservada.

Evidencia internacional estimada: 120.000 militares en actividad

De acuerdo con el ranking internacional de capacidades militares Global Firepower, el Perú cuenta con aproximadamente 120.000 militares en actividad, cifra que cuadruplica lo señalado por el candidato durante el debate.

Ranking internacional de capacidades militares Global Firepower. Datos oficiales: en formación hay más de 40,000 efectivos.

De acuerdo con el Resumen Ejecutivo del Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 del Ministerio de Defensa, el sector tiene programada la formación y educación de 40.448 efectivos militares. Esta cifra, que corresponde únicamente al personal en instrucción, ya supera por sí sola los 30.000 mencionados por Valderrama.

El documento oficial detalla que este grupo de personal en el sistema educativo se distribuye de la siguiente manera:

Oficiales de Escuelas Militares 2,306 Técnicos y suboficiales 3,712 Educación Continua 20,152 Personal de Tropa de diferentes instituciones Militares 14,278 Total de formación y educación de efectivos militares 40,448

Información al proyecto de presupuesto del sector público para el año fiscal 2026

General en retiro señala que son más de 30.000 soldados

El general en retiro Carlos Caballero León, integrante del Partido del Buen Gobierno, señaló a PerúCheck que la fuerza total de las Fuerzas Armadas se sitúa sobre los 80.000 efectivos. Esta estructura integral incluye a oficiales, técnicos, suboficiales y personal de tropa, por encima de los 30.000 soldados mencionados por Valderrama.

El experto advierte además que no tiene relevancia analítica considerar a la tropa de forma aislada, ya que todas las jerarquías trabajan juntas en el sistema militar.

Categoría / Fuente Cantidad de efectivos (Estimados) Cifra de Enrique Valderrama 30,000 Solo personal en formación (Mindef) 40,448 Estimación de general en retiro 80,000 Global Firepower 120,000

Conclusión

La afirmación de Enrique Valderrama es contradicha por los documentos de planificación presupuestaria del Ministerio de Defensa, el análisis de especialistas y la evidencia de defensa internacional. Si bien los estimados de estas fuentes son distintos –y PerúCheck no busca concluir cuántos “soldados” hay en el Perú–, todos ellos superan los 30.000 mencionados por el candidato del APRA, Enrique Valderrama, en el debate presidencial. Por lo tanto, PerúCheck califica la declaración de Valderrama como falsa.

Nota elaborada por Janet Arias de PerúCheck.