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Fujimori cuestiona a Cuba por minimizar lluvias en Lima y este pide disculpas: "Fue una expresión poco feliz"

En horas de la mañana, el ministro de Economía había declarado que "no debemos exagerar por un poco de agua en las rodillas" tras las inundaciones en Lima.

El ministro de Economía Elmer Cuba pidió disculpas y calificó sus expresiones como algo "poco feliz". Foto: Composición/LR
El ministro de Economía Elmer Cuba pidió disculpas y calificó sus expresiones como algo "poco feliz". Foto: Composición/LR
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Las idas y vueltas del Gobierno. La presidenta Keiko Fujimori cuestionó las declaraciones de su ministro de Economía, Elmer Cuba, luego de que minimizó las lluvias e inundaciones en los distritos de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

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"Yo creo que el ministro de Economía no está viendo la magnitud de los daños, de las pérdidas y del dolor de las familias que están teniendo esta tristeza tan grande porque, en muchos casos, han perdido todo. Mi solidaridad con ellos. Acá lo importante, además de atender la emergencia, es corregir las fallas estructurales que hay", declaró ante los medios de comunicación.

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Minutos más tarde, el titular de Economía y Finanzas tuvo que pedir disculpas a los ciudadanos que se sintieron ofendidos por sus declaraciones, las mismas que calificó como algo poco feliz. Asimismo, Cuba sostuvo que no se refirió a las inundaciones del último domingo 16 de agosto y se mostró de acuerdo con el llamado de atención de la mandataria.

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"Es una expresión coloquial. (...) Me refiero a que en nuestro país todo el tiempo hay lluvias y hay que ver su verdadera magnitud y enfrentarla. Fue una expresión de verdad poco feliz; doy la página por cerrada", expresó durante una entrevista en RPP.

"(...) La misma lluvia que puede ocurrir en Puno no pasa nada, porque son zonas acostumbradas (…) Hay unas que son terribles y otras que son simples. En cualquier parte de la selva o la sierra hay lluvias y es parte de la vida normal de un peruano. A eso me refería", acotó.

Lo que dijo el ministro de Economía sobre las inundaciones en VES y VMT

"No nos desesperemos, en todo el planeta hay lluvias y ocurre lo mismo. Hasta París se inunda, hasta Madrid se inunda. Santiago de Chile, que está acostumbrado a la lluvia, se inunda. Lo importante es salvar las vidas, la gente no se puede morir por un fenómeno El Niño, no puede perder su casa por un fenómeno El Niño, las obras públicas se arreglan. Tampoco exageremos por un poco de agua en las rodillas, así pasa", dijo.

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