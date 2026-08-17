Rosa María sobre consejos de belleza de Keiko Fujimori en medio de inundaciones: "Tres veces ya es necedad"

La conductora de Sin Guion criticó a la presidenta por sus mensajes durante sus transmisiones en vivo en redes sociales. Foto: Composición/LR

La conductora de Sin Guion criticó a la presidenta por sus mensajes durante sus transmisiones en vivo en redes sociales. Foto: Composición/LR

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Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin Guion, cuestionó a la presidenta Keiko Fujimori por sus transmisiones en redes sociales en medio de las inundaciones en los distritos de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo debido a las fuertes lluvias en Lima.

En ese contexto, Palacios calificó como una "necedad" que Fujimori haya brindado consejos de belleza y de skincare y afirmó que sus en vivos ya no forman parte de un "error de principiantes".

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"Keiko Fujimori dio de nuevo su mensaje a sus seguidores, no a los ciudadanos, a sus seguidores, y de nuevo enseñó las artesanías que le regalan y dijo que, a pesar de las críticas, ella lo hacía para promover a los artesanos. Pero luego nos dio consejos sobre su rutina de skincare... en serio. Ya se le dijo, ya se le explicó: una vez es un error de principiante, dos veces... ya en fin, tres veces ya es necedad", lamentó.

En esa misma línea, la periodista afirmó que existen asuntos más graves que tratar en el Perú y que la ciudadanía merece respeto de parte de sus autoridades. "Hasta vergüenza ajena me da", dijo.

"Esta ha sido una lluvia de 3,5 o 4 milimetros y esta es la situación. La preocupación que tenemos en Lima es que si esta es la situación con 4 milímetros, ¿cuál va a ser la situación cuando comienze a llover en noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo? Yo espero que así como el ministro de Vivienda llevó 6 motobombas a la zona, tengamos una cantidad sustantiva de motobombas porque somos una ciuda sin drenaje", acotó.