Keiko Fujimori se pronuncia tras proclamación del JNE: "Empiezo una nueva etapa"

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La presidenta electa, Keiko Fujimori, se pronunció luego de que el JNE proclamara los resultados oficiales de la segunda vuelta. A través de sus redes sociales, la lideresa de Fuerza Popular afirmó que "empieza una nueva etapa", agradeció la confianza de millones de ciudadanos y aseguró que afrontará el periodo de transición con responsabilidad y preparación para el inicio de su gestión.

En su publicación, Fujimori indicó que recibe "con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí". También sostuvo que esta nueva fase representa una oportunidad para escuchar a distintos sectores, dialogar y llegar preparada al comienzo de su eventual gobierno, una vez concluido el proceso electoral.

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Además, la lideresa de Fuerza Popular anunció que sus cuentas oficiales en redes sociales servirán para informar sobre los avances del proceso de transición. "A través de estas cuentas, se compartirán los avances de esta etapa y el trabajo que venimos realizando. Los invito a acompañarnos", escribió al cierre de su publicación.