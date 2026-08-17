La cartografía de México y Colombia ha cambiado drásticamente desde sus independencias. Ambos países lideraron proyectos políticos que los unieron brevemente en 1822, después de sus respectivas emancipaciones. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

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Hace más de dos siglos, la cartografía de México y Colombia lucía completamente diferente a la contemporánea. Tras las independencias de España, las dos naciones encabezaron amplios proyectos políticos enfrentados geográficamente en la región. Según el Archivo General de la Nación (AGN), el naciente Imperio Mexicano abarcó desde sus regiones septentrionales hasta gran parte del istmo centroamericano.

Paralelamente, en el sur se afianzaba la República de Colombia —denominada por los historiadores como Gran Colombia—, una gesta impulsada por Simón Bolívar que integró a las actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. La adhesión panameña resultó determinante para que, a inicios de 1822, la jurisdicción colombiana y el Primer Imperio Mexicano colindaran directamente en la geografía del continente.

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¿Por qué México y Colombia compartieron frontera histórica durante 14 meses?

Tras consumar la independencia centroamericana en septiembre de 1821, se constituyó el Primer Imperio Mexicano al mando de Agustín de Iturbide. Las provincias de la antigua Capitanía General de Guatemala —Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Chiapas— pasaron a formar parte de dicha nación. El AGN explica que el territorio imperial llegó hasta América Central.

Por su parte, Panamá proclamó su separación de España el 28 de noviembre del mismo año e integró la Gran Colombia. La Red Cultural del Banco de la República precisa que los panameños tomaron esa medida pese a que existían propuestas para vincularse con México o Perú. Dicha adhesión permitió que la república guiada por Simón Bolívar alcanzara los límites adyacentes de la región centroamericana.

El contacto limítrofe entre ambas potencias surgió a inicios de 1822, cuando la demarcación mexicana concluyó en suelo costarricense y la soberanía colombiana abarcó el dominio panameño. Este escenario de colindancia duró aproximadamente hasta la caída del régimen de Iturbide en 1823. Es fundamental destacar que la experiencia fronteriza no involucró a los estados modernos, sino a dos megaproyectos políticos en etapa de consolidación.

Por este motivo, México y Colombia dejaron de ser vecinos geográficos

El derrumbe del Imperio de Agustín de Iturbide en marzo de 1823 quebró la estructura política que unía a Centroamérica con territorio mexicano. Tras la dimisión del monarca, el 29 de marzo el Imperio fue declarado inexistente, según registra el Archivo General de la Nación. Esta crisis motivó a la región a proclamar su independencia absoluta el 1 de julio para fundar las Provincias Unidas del Centro de América, bloque que extinguió el contacto territorial directo entre la Gran Colombia y el país azteca.

Posteriormente, la federación finalizó en una fragmentación paulatina que dio origen a cinco repúblicas soberanas: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Simultáneamente, la gran unión sudamericana sufrió la separación de Venezuela y Ecuador hacia 1830. La Biblioteca del Banco de la República señala que la Constitución colombiana de 1821 se mantuvo vigente hasta la disolución de la Gran Colombia en 1830, periodo en el cual el istmo panameño continuó subordinado a la Nueva Granada.

El trazado fronterizo definitivo surgió con la emancipación de Panamá de la nación colombiana en 1903. Ese acontecimiento histórico consolidó la división geográfica actual del continente. De esta manera, el breve límite colindante entre México y Colombia perdura únicamente como el testimonio de una era de transición posterior al dominio colonial español.