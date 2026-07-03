Gloria reconoce pago de 200.000 euros a expresidente español José Luis Rodriguez Zapatero para interceder en Bolivia

Gloria negó que el pago sea parte de un entramado ilícito | Composición: LR.

Gloria negó que el pago sea parte de un entramado ilícito | Composición: LR.

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El Grupo Gloria reconoció el pago de 200.000 euros al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por su labor de intermediación con autoridades de Bolivia. El caso está relacionado con una indemnización pendiente vinculada a la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE), empresa perteneciente al conglomerado empresarial peruano.

Gloria negó que la contratación de Rodríguez Zapatero respondiera a un presunto tráfico de influencias derivado de su condición de exmandatario español. El conglomerado empresarial aseguró ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que el objetivo de su contratación fue brindar asesoría para que la empresa pudiera percibir la compensación que reclama desde hace 16 años por la expropiación del 33% de las acciones que SOBOCE poseía en la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa).

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“La participación del señor Rodríguez Zapatero en reuniones entre funcionarios del Grupo Gloria y representantes del Estado Plurinacional de Bolivia se circunscribió a promover un acuerdo razonable entre las partes para que se cumpla con el pago de las acciones expropiadas, lo cual no se logró y la deuda del Estado boliviano sigue pendiente. (…) En ningún caso tuvo como misión o función interferir en procesos judiciales en curso en Bolivia”, indicó Gloria.

La información remitida por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía española ya señalaba que el dinero fue abonado entre 2024 y 2025 por Focus Social Research, una consultora peruana. Según la UDEF, la empresa habría actuado como intermediaria, aunque el principal beneficiario de las gestiones habría sido el Grupo Gloria.

Gerente general de Focus Social Research afirmó que el pago respondía a una posible expansión en España

Antes de la declaración del Grupo Gloria, la gerente general de Focus Social Research S.A.C., Susana María Mujica Gianoli, había afirmado al diario español Público que el pago correspondía a una asesoría de negocios orientada a evaluar la expansión de las operaciones de la empresa hacia España.

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Respecto al monto de 200.000 euros, Mujica sostuvo que las partes involucradas 'coincidieron en que era el pago de mercado'. Asimismo, indicó que no cuenta con informes sobre los resultados del servicio, ya que, según explicó, 'la consultoría no consistía en elaborar informes, sino en conocer nuestro expertise y nuestras posibilidades reales en España'.

Mujica también aseguró que las reuniones con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero se realizaron únicamente de manera virtual y que, finalmente, Focus Social Research desistió del proyecto 'por temas de coyuntura y financieros'.