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Política

Portal del JNE mostró a Keiko Fujimori como presidenta electa antes de proclamarse el resultado oficial

La información ya no figura en la plataforma del JNE. El organismo electoral aclaró que el registro que señalaba a Keiko Fujimori como presidenta corresponde a resoluciones de procesos anteriores y que aún no existen resultados oficiales de la segunda vuelta.

Portal del JNE muestra a Keiko Fujimori como presidenta electa.
Portal del JNE muestra a Keiko Fujimori como presidenta electa. | Composición/LR
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Durante la mañana del 11 de junio, la plaforma de Consulta de Expedientes Jurisdiccionales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó a Keiko Fujimori como presidenta del Perú. Horas después corrigieron la información, mencionando que se trataba de las elecciones del 2021 y la primera vuelta de las elecciones de este año.

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En el apartado público de ‘Búsqueda de Autoridades Proclamadas’ se mostró como ganadora a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, bajo el cargo de ‘Presidente de la República’, adjuntando incluso un acta de proclamación.

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Horas después, se eliminó la información. Desde el JNE, señalaron que se debía a un error informático y que la aparición de una resolución de proclamación se produjo por un cruce con información de la elección presidencial pasada y los resultados de esta primera vuelta.

PUEDES VER: JEE inician audiencias públicas para el recuento de votos de actas observadas

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“Las resoluciones corresponden a procesos electorales anteriores, (…) por lo que no guardan relación con una proclamación de resultados de la presente segunda elección presencial”, indicaron.

JEE iniciaron con el recuento de votos

Actualmente, los Jurados Electorales Especiales (JEE) continúan en pleno proceso de revisión, apelación y resolución de miles de actas observadas e impugnadas. Además, también se tiene previsto programar audiencias públicas para el recuento de votos del extranjero, según indicó el JNE.

El JNE precisó que la encargada de procesar, digitalizar y publicar el avance de los votos de la segunda vuelta es la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

PUEDES VER: Resultados ONPE EN VIVO HOY: sigue el conteo oficial y conoce quién gana la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026

lr.pe

Mientras la ONPE termina de computar las actas al 100%, el JNE y los jurados especiales (JEE) se dedican a resolver los reclamos y actas impugnadas en audiencias públicas.

Una vez que la ONPE entregue las cifras finales sin ninguna observación pendiente, el pleno del JNE procederá con la ceremonia oficial de proclamación de la fórmula presidencial ganadora.

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