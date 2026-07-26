Mafia del oro capta por 1.000 soles a licenciados de FFAA y los desaparece

Arsenal. Parte de los fusiles incautados a la banda de “Chilli”, “Los Guardianes de La Pampa”, Madre de Dios. Foto: FFAA

Arsenal. Parte de los fusiles incautados a la banda de “Chilli”, “Los Guardianes de La Pampa”, Madre de Dios. Foto: FFAA

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Al escuchar en los noticieros que un delincuente de apelativo 'Teddy' había sido capturado en un megaoperativo en La Pampa, en Madre de Dios, a Nicol Flores Pomalia y a Milagros Atahua Santaria el corazón les dio un vuelco. 'Teddy' era Kelner Wong Vela, el sujeto que hace un año reclutó a sus respectivos esposos, el sargento primero EP (r) Pablo Martínez Tocas y el sargento segundo FAP (r) Johan Cordero Yaros. Les prometió mil soles diarios a cambio de servicios de seguridad a una empresa minera dedicada a la extracción de oro. Desde entonces no saben nada de ellos. Siguen desaparecidos.

La detención de 'Teddy' se presentó para Nicol Flores y Milagros Atahua como la oportunidad de conocer qué es lo que ha pasado con sus cónyuges. Pablo Martínez y Johan Cordero son licenciados de las Fuerzas Armadas especializados en el manejo de armas y estaban dedicados a la seguridad privada cuando se les presentó 'Teddy', sin saber que este sujeto es el brazo derecho de Edison Fernández Pérez, más conocido como 'Chilli', líder de la probablemente más grande organización criminal de La Pampa dedicada a la extorsión, sicariato y explotación ilegal de oro.

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Nicol Flores Pomalia y Milagros Atahua Santaria confirmaron que Kelner Wong Vela, 'Teddy', el principal cómplice de 'Chilli', fue quien reclutó a sus esposos Pablo Martínez y Johan Cordero. Por eso, ni bien escucharon las noticias sobre la intervención de 'Teddy', Nicol viajó a Madre de Dios para buscar información sobre su cónyuge, desaparecido hace un año. Creía que estaba entre los detenidos. Por desgracia, no fue así.

El sargento segundo FAP (r) Johan Cordero Yaros fue reclutado por “Teddy” para prestar “seguridad” a una minera en Madre Dios. Foto: FFAA

El sargento 'Lince'

Nacido el 27 de abril de 1999 en el distrito de Ventanilla, en el Callao, Pablo Martínez Tocas perteneció a la Primera Brigada de Fuerzas Especiales con sede en Chorrillos, en 2018. Tenía 19 años cuando ingresó voluntariamente al servicio militar. Su apelativo de combate era 'Lince', y al poco tiempo de concluir la etapa de recluta, volvió al Ejército como reservista y participó como apoyo que dieron las fuerzas de seguridad a los médicos y el personal técnico que atendía a las víctimas de la pandemia del covid-19.

Desde que dejó los cuarteles, Pablo Martínez se dedicó a la seguridad privada. Para dicho fin compró una pistola Taurus de 9 milímetros y un fusil semiautomático AR-15 de fabricación estadounidense. Registró ambas en la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC).

“‘Teddy’ lo llamaba a cada rato para convencerlo que aceptara la propuesta. Le ofreció mil soles diarios y otros beneficios. La mañana del 28 de agosto de 2025, Pablo estaba muy alentado por el trabajo y se despidió con un beso, prometiendo que iba a regresar pronto. Se fue cargando todo su armamento. Después me contó que no estaba solo, que viajó por tierra junto con otros jóvenes a Madre de Dios”, relató Nicol Flores, con la que Pablo Martínez tiene una hija.

“Al día siguiente, Pablo me escribió por el WhatsApp y me dijo que había llegado al Cusco y que de allí se iba a Mazuko (Madre de Dios), donde lo recogerían para llevarlo a los campamentos. Estaba tranquilo”, recordó. No fue por mucho tiempo.

“A los días me dijo que había complicaciones y que regresaría a casa. Me indicó que tenía dificultades para comunicarse, porque no le permitían utilizar el teléfono. La última vez que me llamó fue el cinco de septiembre de 2025 a la 1.00 a. m. Me dijo que había problemas y desde ese día no volvió a conectarse”, declaró, entre lágrimas, Nicol Flores.

Desesperada por encontrar a su esposo, Nicol Flores buscó entre los contactos de Pablo Martínez y uno de ellos le aseguró que lo habían matado durante un enfrentamiento entre bandas y que su cuerpo estaba bajo tierra en La Pampa. Incluso le enviaron la ubicación de la fosa.

“Viajé hasta Madre de Dios y denuncié el hecho ante la comisaría de Santa Rosa. Les dije llorando que a mi esposo lo habían matado y estaba enterrado en La Pampa. Pero los policías me pidieron que me consiguiera picos y palas y que les apoyara con la gasolina”, relató.

Pero todo fue en vano. Al llegar al lugar, no encontraron ningún cuerpo.

El sargento segundo EP (r) Pablo Martínez Tocas también fue contratado por “Teddy”, recientemente detenido en un operativo en “La Pampa”. Foto: FFAA

El sargento 'Omega'

Natural de Lima, Johan Cordero Yaros, nació el dos de febrero de 2000 y a los 18 años ingresó al servicio voluntario en la Escuela de Avioneros de la FAP, donde recibió capacitación en manejo de armas, tácticas de defensa y operaciones aéreas. Lo llamaban 'Omega'.

En 2019, fue asignado a la Escuela de Supervivencia en el Mar (ESMAR) de la FAP y se retiró ese año con el grado de sargento segundo. Por su experiencia militar, trabajó como resguardo en empresas privadas. Milagros Atahua, su esposa, confirmó que viajó a La Pampa, Madre de Dios, reclutado por 'Teddy'.

“A mi esposo le dijeron inicialmente que el trabajo era en el Cusco y cuando llegó ahí, ese tal ‘Teddy’ le comentó que habían cambiado los planes y que irían a Puerto Maldonado. Estoy segura que al llegar a Puerto Maldonado lo llevaron a La Pampa, donde encontró otra realidad, y cuando intentó regresar a su casa, probablemente lo mataron”, expresó Milagros Atahua.

Hay casos similares a los relatados por las esposas de Johan Cordero y Pablo Martínez. Ellas se han enterado de la desaparición de otros licenciados de las Fuerzas Armadas, atraídos por la buena paga que ofrecen los reclutadores de la minería ilegal. Pero que nunca más retornan a sus hogares porque mueren en circunstancias violentas. Se desconoce cuántos sobreviven. En recientes operaciones policiales han sido detenidos varios exmilitares.

“La última vez que hablé con Johan fue el 4 de septiembre de 2025. Me prometió que iba a regresar pronto a Lima. ‘Mañana te llamo’, dijo, pero al día siguiente su teléfono estaba apagado y nunca más me respondió”, relató Milagros Atahua.

Ella narró que su suegra Alejandrina Yaros viajó a Madre de Dios y denunció la desaparición de su hijo ante la comisaría de Santa Rosa.

“La policía le dijo a mi suegra que se encargaría de las investigaciones para saber realmente qué le pasó a Johan, pero hasta el momento no nos han llamado. Johan era el mayor de la familia y era el principal sustento. La salud de su madre se ha resquebrajado por la desaparición de su hijo”, compartió.

Algunos amigos de Johan Cordero le han contado a Milagros Atahua que Johan Cordero murió en un enfrentamiento armado y que su cuerpo fue arrojado al río. Ella se resiste a creer la versión porque tiene la esperanza de que regresará.

“Lo he soñado varias veces que está vivo rodeado de gente, por la selva, pero que no puede salir porque está atrapado”, expresó Milagros Atahua. El tiempo dirá si es un sueño o una pesadilla.

El cabecilla. Edison Fernández Pérez, “Chilli”, se encuentra prófugo. Foto: FFAA

El grupo armado del conocido como 'Chilli'

El lunes 6 de julio agentes del Equipo Especial contra la Criminalidad de la Dirección de Medio Ambiente y la Fiscalía Corporativa Especializada de Medio Ambiente incursionaron en La Pampa, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Capturaron a 21 de la banda “Los Guardianes de La Pampa”, entre ellos varios licenciados del Ejército.

El objetivo del operativo era la detención del líder, 'Chilli', quien construyó un poderoso grupo integrado por licenciados de los institutos castrenses, a quienes reclutó porque poseían armamento. 'Chilli' logró huir.

Esto explica la incautación de 19 fusiles de guerra AKM y AR-15, ocho pistolas de 9 milímetros, seis minas unipersonales, 10 granadas de guerra, 15 chalecos antibalas y más de 10 mil municiones de diferentes calibres.