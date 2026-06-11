Keiko Fujimori se aleja de narrativa del fraude tras ocupar primer lugar en el conteo

Keiko Fujimori se aleja de narrativa del fraude tras ocupar primer lugar en el conteo

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Tras ocupar el primer lugar en el conteo de votos al 98,236% de la ONPE, Keiko Fujimori no ha vuelto a mencionar la supuesta existencia de un fraude electoral.

Su ventaja en la votación ocurrió pasadas las 10.00 p. m. del último miércoles 10 de junio. Con el ingreso de votos de Argentina y Japón, Fujimori superó a Roberto Sánchez, quien hasta entonces había mantenido el liderazgo.

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Ante ese escenario, la candidata, que había optado por guardar silencio, declaró ante la prensa y tomó distancia de su ya conocida narrativa de fraude.

Incluso, dijo confiar en el trabajo de los observadores internacionales.

“Después del despliegue que hubo de personeros de ambos partidos porque tengo que saludar que los personeros de Juntos por el Perú también han sido un número bastante alto. Esa participación cívica de personeros de ambos partidos, la cantidad de observadores internacionales y al saber que no hubo mayores irregularidades salvo algunos incidentes, creo que eso le da la credibilidad y la confianza a los ciudadanos”, mencionó.

Sobre su actitud ante una eventual victoria, Fujimori aseguró que está dispuesta a tratar con Sánchez. “Sea cual sea el ganador estamos nosotros con los ánimos dispuestos a dialogar y tendremos que dialogar los partidos políticos el próximo quinquenio. Esperemos los resultados de la ONPE para poder, espero yo, conversar con Roberto Sánchez”, dijo.

También se refirió al recurso de nulidad presentado por Juntos por el Perú y consideró que no tiene sustento válido.

“Sobre las nulidades e impugnaciones, lo primero que quisiera señalar es que nosotros no vemos ninguna causal de nulidad, pero están en su derecho de hacerlo”, señaló.