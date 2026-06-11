Tras la segunda vuelta presidencial de 2026, realizada el 7 de junio en Perú, y cuando el conteo oficial de votos aún no había concluido —con aproximadamente el 93% de las actas contabilizadas y con Roberto Sánchez a la delantera de forma preliminar—, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que felicitó a Roberto Sánchez por una supuesta victoria electoral. Sin embargo, al momento de la publicación, los resultados oficiales todavía no habían sido proclamados.

Publicación de Gustavo Petro en X

En ese contexto, en redes sociales comenzó a circular un video atribuido a Keiko Fujimori como respuesta a la publicación del mandatario colombiano. En las imágenes se le escucha decir:

"Señor Petro, le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú. El Perú ha derrotado al terrorismo y no va a aceptar que el terrorismo exterior se involucre en nuestro país. Quiero enviar mi abrazo fraterno al pueblo colombiano, pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro", se le escucha decir a la lideresa de Fuerza Popular en el video viral.

Sin embargo, el video en el que aparece la lideresa de Fuerza Popular no es reciente. En realidad, fue grabado en 2023, durante una visita a la entonces presidenta de Perú, Dina Boluarte.

Keiko Fujimori sí cuestionó las declaraciones de Gustavo Petro sobre Perú, pero fue en 2023, no durante la segunda vuelta de 2026

La publicación fue ampliamente difundida en Instagram, TikTok, X y Facebook. En esta última red social, la publicación de mayor alcance superó las 4.100 reacciones, 585 comentarios y más de 124 mil visualizaciones.

Es importante mencionar que, con el 98% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori volvió a tomar la delantera en el conteo oficial de manera preliminar.

Imágenes corresponden a febrero de 2023

Al utilizar la herramienta de búsqueda inversa de Google Lens sobre el video que motivó esta verificación, se logró establecer que el material corresponde a febrero de 2023. El hecho fue cubierto por medios como ATV, El Comercio, La República y el diario oficial El Peruano.

Publicación de ATV del 15 de febrero de 2023.

De la misma forma, Latina Noticias publicó un video del hecho desde otro ángulo, en el que se observa a la candidata de Fuerza Popular pronunciando las mismas palabras, aunque el encuadre solo la muestra a ella.

Video publicado por Latina Noticias en YouTube el 15 de febrero de 2023.

Todos los medios antes citados señalaron que las declaraciones de Keiko Fujimori se dieron tras la reunión que sostuvo con Dina Boluarte en Palacio de Gobierno, en el marco de la convocatoria a líderes políticos realizada por la entonces presidenta para abordar la crisis social en el Perú tras la destitución del expresidente Pedro Castillo.

Conclusión:

Es falso que Keiko Fujimori haya cuestionado las declaraciones de Gustavo Petro y afirmado: "le voy a pedir que no meta su nariz roja en el Perú" durante la segunda vuelta presidencial de 2026. En realidad, se trata de declaraciones registradas el 15 de febrero de 2023, según diversos medios de comunicación, tras una reunión con la entonces presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno. El encuentro se realizó en el marco de la convocatoria a líderes políticos impulsada por el Ejecutivo para abordar la crisis social en el Perú tras la destitución del expresidente Pedro Castillo.

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